E-ticarete iş makinaları ekipmanı da girdi

12 Haziran 2020

Hasan KUŞ

Türkiye’nin yanı sıra 5 ülkede Caterpiller inşaat ve maden makinaları ile güç ürünlerinin temsilciliğini yürüten Borusan Cat, dijital yatırımlarının meyvesini salgın döneminde hızlı aldı.

Şirket, gruba ait Parts.Cat.Com (PCC) e-ticaret sitesinde, salgın döneminde rekor düzeyde iş makinaları ekipmanları satışı gerçekleştirdi. Salgın öncesi, 2020’nin ilk üç ayında 6 ülkede 174 bin dolar satış yapan şirketin, ilk 5 aylık satışları 1.3 milyon dolara yükseldi. E-ticarette rekor artış yaşadıklarını söyleyen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, “Türkiye için aynı dönemde satışlar 55 bin Euro’dan, 941 bin Euro’ya ulaştı” dedi. Özgür, tüm ülkelerde mart ayı sonu itibarıyla 42 olan PCC’deki hesap sayısının mayıs sonu itibarıyla 349’a yükseldiğini söyledi. E-ticarette bir siparişin ortalama tutarı 3 bin Euro’yu buluyor.

Online satışın cirodaki payı arttı

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Günaydın, Türkiye inşaat endüstrisi özelinde mart ayında PCC kanalıyla alınan siparişlerin toplam ciroya oranının yüzde 0.3 iken, mayıs sonunda bu oranın yüzde 14’e çıktığını vurguladı.

İş sürecinde verimliliği artırmak için robot yazılımlardan yaralanıyor

İş süreçlerini daha verimli kılmak için birçok fonksiyonda robot yazılımlardan yararlandıklarını ifade eden Özgür Günaydın, şu anda finans ve muhasebede 54, BT’de 8, pazarlamada 17, operasyon ve serviste 8, planlama ve yedek parçada 14, IT’de ise 8 olmak üzere 100’ün üzerinde robotunun bulunduğunu kaydetti. Günaydın, robotik uygulamaların öncelikle iş gücü tasarrufu yapılmasını sağladığını belirterek, “Mevcut robotlar yıllık 2 bin 800 adam/gün tasarruf sağlıyor. Teknoloji uygulamalarımızdan biri olan WeKing ile dijital ve tek bir platformda teknisyen planlama, takip ve raporlama ile kapsamlı bir operasyon yönetimini gerçekleştiriyor, çok daha hızlı hizmet vermenin yanı sıra kaynaklarımızı da etkin kullanıyoruz. Servis operasyonlarımızı dijitalleştirme çalışmalarımız sonucunda hizmet verdiğimiz müşteri sayısı geçtiğimiz yıllara göre yüzde 20 arttı” diye konuştu.



Müneccim ile arıza önceden tespit edilebiliyor

Bunun yanı sıra Müneccim uygulaması ile uydu takibi sayesinde makineden gelen sinyaller ve alınan teknik bilgilerin, yapay zeka ve robot teknolojisi ile işlendiğini ve olası bir makine arızasının önceden tespit edilebildiğini bildiren Özgür Günaydın, Türkiye’deki 15 bin iş makinesinin yüzde 86’sını IoT ile donattıklarını vurguladı. Böylece büyük arızalar yaşanmadan makinelere müdahele edilebildiğini ve gerekli aksiyonların alındığını söyleyen Günaydın, “Başlangıçta 100 makinenin 3’ünde arıza olasılığı tespit ederken, geldiğimiz noktada 100 makinenin 30’unun arıza olasılığını yüzde 89 hassasiyetle yakalayabiliyoruz” dedi.