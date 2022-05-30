E-ticaretle büyüdü, ülkelerin markalı kahve tedarikçisi oldu

Uzun yıllar bilişim sektöründe çalışan, son 8 yıldır endüstriyel kahve üretimi konusunda uzmanlaşan Levent Aktaş tarafından 2015 yılında kurulan Kahve.com, taze filtre ve espresso kahvelerinin üretimi ve dağıtımı yapıyor. Moliendo Finest Coffee markası olan Kahve.com, dijital kanallarda, pazar yerlerinde ve zincir mağazaların yanı sıra horeca sektörüne de kalitesiyle öne çıkan ürünler veriyor.

Kahve yapımına yönelik ekipman tedariğinde zengin ürün gamına sahip Kahve.com, aralarında Nevzat Aydın’ın da olduğu hissedarları ile yatırımlarına devam ediyor. Aylık 50 tonluk üretim ve ambalajlama kapasitesine sahip fabrikasında farklı ürünleri de üretebilecek makine ve ekipman yatırımlarını sürdüren Kahve.com, İngiltere ile başlattığı ihracata Azerbaycan’ı da ekledi. Azerbaycan’da horeca tarafında etkinliklerinin arttığını belirten Levent Aktaş, “Amazon Almanya tarafında da bir çalışmamız var. Çok yakında orada da Moliendo Finest Coffee ve diğer ürünlerimizin satışına başlayacağız. Kuveyt tarafında danışmanlık hizmeti ile başlayan çalışmalarımızı genişleteceğiz. Arap yarımadasındaki diğer ülkelere yönelik bazı planlarımız var. Bir bayilik altyapısı kurmayı planlıyoruz” dedi. Levent Aktaş ile Kahve.com’u ve hedeflerini konuştuk.

Moliendo Finest Coffee markanızla sektörde nasıl bir noktadasınız?

Kahve sektöründe güven ve sürdürülebilirlik yönetilmesi güç ve en önemli iki konudur. Moliendo Finest Coffee bu konulara hassasiyet gösteren bir markadır. Müşterilerimize ulaşılabilir fiyatlar, hızlı teslimat, ürün çeşitliliği, hızlı alışveriş kolaylığı gibi birçok ek fayda sunuyoruz. Teknolojimizle hızlı geliştirmeler yapıyor, kampanyalar kurguluyor, iş birlikleri yapıyoruz. Çok yeni bir segment olan taze organik kahve ürünümüzle fark yarattık.

Organik ürün konusunda neler söylersiniz?

Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da geçerli olan organik gıda üretim sertifikamızı aldık. Üretim yeteneklerimize organik kahve üretim hattımızı da ekledik. Müşterilerimize aldıkları ürünün organik sertifikasını veren tek şirketiz. Organik maalesef manipüle edilmeye çok açık bir konu. Denetim şarttır. Organik konusunu kenara koyun, her türlü kahve üretimi denetlenmelidir. Tüketici; ambalaj üstünde yazan ürünün adı ile ambalaj içindeki ürünün aynı olduğundan şüphe duymamalıdır. Çiğ kahve ithalatı yapan firmalar gümrükte son derece detaylı incelemelerine maruz kalırken, yurt içinde kahveyi ambalajlı olarak satan firmalarda denetimde aynı disiplini göremiyoruz. İthal edilen ürünler haklı olarak çuvalların üzerindeki yazılardan tutun onlarca kimyasal analize tabii oluyor ama yurt içi üreticiler oldukça serbest bırakılmış. Kahvede tağşiş oldukça yüksek.

Perakende pazarında müşterilerinize nasıl ulaşıyorsunuz?

Online olarak kendi perakende kanallarımız www.kahve.com ve kurumsal firmalara yönelik hizmet veren www.kahvesan.com dışında pazar yerlerinde ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Öte yandan Media Markt, Carrefour Gurme, Enplus mağazalarında ve Yemeksepeti Market gibi online marketlerde yer alıyoruz. Zincir mağazalarda büyüyeceğiz. Tedarikçilerine agresif, zorlayıcı şartlar sunan, vadeleri uzun, ödemeleri aksayan, kazancı tek taraflı gören tüm zincir mağazalardan uzak duruyoruz.

Mağazalaşma gündeminizde mi?

Mağazalaşma ayrı uzmanlık gerektiren bir konudur. Pandeminin araya girmesi ve artan kira maliyetleri bu planlarımızı beklemeye almamıza sebep oldu. Bu noktada zaman zaman bazı teklifler geliyor ama şu an için içimize sinen bir model oluşturmadık.

Hedeflerinizde neler var?

Öncelikle kahveseverlere kaliteli kahveyi dünyada ve Türkiye’de yaşanan tüm güçlüklere rağmen ulaşılabilir fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Organik kahve üretimini hakkıyla yapıyoruz. Çiftliğinden, taşınmasından, üretiminden, ambalajına kadar zorlu bir süreçtir bu. Bu işimizi büyüteceğiz. Mobil uygulamalarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Müşterilerimize çok hızlı alışveriş yapmalarını sağlayan teknolojileri hayata geçiriyoruz. Kolay, hızlı kahve hazırlamaya yönelik yeni ürünlerimizi daha fazla kanala indireceğiz.

Ekipman tedariği de veriyor musunuz?

Makine yatırımlarımızı yaptık, üretimlerine yeni başladık. Kahve ekipmanları üreten Kanadalı Grosche markasının distribütörü olduk. French press, Moka Pot, Termos gibi ekipmanlar ile kolayca kahve hazırlayabiliyorsunuz. Ürünleri Türkiye dışında diğer sorumlu olduğumuz ülkelerde de sunacağız. Endüstriyel kahve sektöründe köklü İtalyan kahve markası Caffe Borbone’nin Türkiye distribütörüyüz. Taze kahve dışında, müşterinin özel isteği üzerine İtalyan menşeli endüstriyel kahve taleplerine bu ürünler ile cevap veriyoruz.

"Türk kahvesi makinesi satışları kahve satışlarını olumlu etkiledi"

Türkiye’de kahve tüketimi artıyor. Gelişmiş ülkelerdeki tüketimlerle kıyaslama yaptığınızda henüz daha yolun başındayız. Tüketim artışındaki en önemli faktör Türk kahvesi makine satışlarının artması ve hızlı kahve yapabilmenin önünün açılmasıdır. Suda eriyen kahveler hala yoğun olarak tüketilmektedir. Bu ürünlerin dışında bizim ana odaklandığımı filtre ve espresso sınıfı kahvelerde de artış devam ediyor. Öte yandan tüketiciler gördüğümüz kadarıyla eskiye oranla daha fazla kahvelerini evlerinde ve ofislerinde kendileri yapıyor ve taşıyorlar. Elbette bu daha hesaplı oluyor. Ev tüketimi bu yönde artıyor.

Pandemide süreci güzel yönettik

Pandemide kahvede evde tüketim ve dolayısıyla kahvede e-ticaret hacmi arttı. Tüketici her alanda e-ticarete iyice alıştı. Yatırımlarımızın önemli bir kısmı kurulduğumuzdan beri zaten bu yöndeydi. E-ticaret ve dijital kahve dışında tecrübeli ve uzmanı olduğumuz bir alandı zaten. Hazırlıklıydık ve süreci güzel yönettik. Binlerce yeni müşterimiz oldu. Pandemide otel, cafe işleri durunca dijital önem kazandı. Bunu gören bir çok firma pandemide apar topar e-ticarete yöneldi. Sanıldığının aksine online satış kolay gibi görünse de çok ciddi odaklanma, bilgi, deneyim ve yatırım ister. Türkiye'de bir çok ünlü marka hala online altyapısını geliştirmeye, günümüz ihtiyacına cevap verecek düzeye çıkartmaya uğraşıyor. Bu iş başka, ürün ortaya koymak başkadır. Yatırımları yönetecek doğru ekip, uzmanlık, tecrübe ve kaynakların verimli kullanımı önemlidir. Bu konuda danışılan bir noktaya gelmek gurur verici. Farklı sektörlerden bu alanlarda danışan firmalar oluyor. Bizde elimizden geldiğince yön vermeye çalışıyoruz. Kahve fiyatları döviz bazında son 5 yılda neredeyse iki misli artmıştır. Pandemi, iklim değişimleri, bölgesel krizler, kahve bölgelerinde yaşanan deprem, tsunami vb kahve fiyatlarında artışa sebep olurken, TL nin döviz karşısındaki pozisyonu bunun etkisini daha da katlamıştır. Kahve. com olarak bu zorluklar karşısında hızlı ve verimli çözümler üreterek, müşterilerimize bunu en az şekilde yansıttığımızı düşünüyorum.