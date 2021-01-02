E-ticarette doğan Uraw, pandemide büyümeyi katladı

Dünya ticaretinde oldukça önemli bir paya sahip olan kozmetik sektörünün 2024 yılı itibarıyla 750 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Bununla birlikte pek çok global kozmetik devi dijital ticarete ve tüketicilerin dijital ortamdaki deneyimlerini dikkate almaya başladı.

Kozmetik sektörünün genç oyuncularından Uraw Kozmetik ise dijitali henüz kuruluş aşamasında odağına alarak bu alanda büyüdü. Dijitalleşme ve e-ticaret yatırımlarını 5 yıl önce kurulurken gerçekleştirmeye başladıklarını söyleyen Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, “Dijitalde doğan bir marka olarak sosyal, organik ve reklam medyasının güçlü olduğu dijital çağda çoklu kanal avantajını satışlarımıza yansıtabilmeyi başardık. Sosyal medyanın gücünü kullanarak sektöre hızlı giriş yaptık. Şu an pek çok kozmetik devi bizim nasıl başardığımızı inceliyor. Sektöre rol model olduk” diye konuştu.

Yılın kozmetik markası seçildi

Şerifoğlu, yaşadıkları büyümede ve Altın Marka Ödülleri kapsamında yılın kozmetik markası seçilmelerinde, e-ticaretle başlamanın etkili olduğunu söylüyor. Şerifoğlu, “Her mecrada tüketicimizle doğrudan iletişimdeyiz. Deneyimlerini çok önemsiyoruz. En önemli gücümüz Ar-Ge’miz. Doğru ürün, doğru kanal ve mükemmel müşteri deneyimi ile başarılı şekilde ilerlemeye ve sektör devlerine rol model olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hem globalde hem Türkiye’de kozmetik satışlarında artık e-ticaretin ana kanal olduğunu ifade eden Şerifoğlu, sektöre dair e-ticaret rakamlarını şöyle paylaştı: “2020 yılı nisan ayında hayatında hiç e-ticaret alışverişi yapmamış 5 milyon kişi kartlarını e-ticarete açtı. 2019 yılının ilk 6 ayıyla kıyasladığımızda 2020’nin ilk altı ayında e-ticarette yaşanan büyüme yüzde 64’e ulaştı ve 91 milyar TL’lik bir hacim yaratıldı. E-ticaret sektörü bu hızla giderse pandeminin de etkisiyle yılı 200 milyar TL gibi bir rakamla kapatması sürpriz olmayacak. Bu gelişmeye paralel olarak kozmetik sektörü de 2019’un ilk 9 ayına göre yüzde 26 büyüme oranıyla satışlarını 10,5 milyar TL seviyesine taşıdı. 2020’yi sektör olarak 14 milyar TL hacimle kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu büyümede de e-ticaret kanalının rolü çok büyük. Sektörün 2020 yılı sonunda 14 milyar TL büyüklüğe ulaşacağını öngörüyoruz.”

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu değişime ayak uyduramayanların sektörde var olmalarının mümkün olmadığını belirten Servet Şerifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte özellikle kozmetik, kişisel bakım, sağlık, gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştu."