Eagle markası ile 35 ülkeye ihracat yapıyor

Belma A.ÖZGEN

Dünya Gazetesi, Eagle markasının ürettiği ürünlerle ilgili İMES OSB’de bulunan fabrikanın Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kartal ve şirketin Genel Müdürü Zarif Erdoğan ile markayı ve 2023 hedeflerini konuştu.

İMES OSB’deki fabrikada iki tip ürün üretimi yapıldığından bahseden Bilal Kartal; bunları, “Birincisi derin çekme bombeler diğeri ise Eagle kapalı genleşme ve hidrofor tankları imalatı" şeklinde özetledi. Müşterilerinin yüzde 60’ının yurt içinde yüzde 40’ının yurt dışında olduğunu belirten Kartal, Cumhuriyet’in 100.yılında hedeflerinin ihracat rakamını artırarak her iki pazar oranını yüzde 50 seviyesinde tutmak olduğunu söyledi.

İMES’te, fabrikanın ilk açılış amacının derin çekme bombe imalatı olduğunu, ancak sonraki yıllarda aldıkları kararla ile kapalı genleşme ve hidrofor tankı üretimine başladıklarını anlatan Kartal, imalatına başladıkları söz konusu ürünlerin Kartal Bombe ve Basınçlı Kaplar AŞ.. bünyesindeki Ar-Ge merkezinde, tamamen Türk mühendisler tarafından, 6-10-16 ve 25 BAR basınçlarıda, 5-10 bin litre hacim aralığında üretildiğini kaydetti.

Türk mühendislerin yılların vermiş olduğu tecrübe ile geliştirdikleri tamamen yerli ‘Eagle’ ürünlerinin gerekli kalite belgelerin ve uluslararası akreditasyona da sahip olduğunun altını çizen Kartal, ürünlerin su basınçlandırma sisteminde, ısıtma, soğutma, pompa ve güneş enerji sistemleri için uygun olduğunu söyledi.

Eagle markası ile 1,5 yıl içinde 35 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını ve yurt dışı pazarından yüzde 40 pay alma başarısı gösterdiklerini anlatan Kartal, Türkiye’deki en büyük alt yapıya sahip olan Kartal Bombe’nin, Dilovası İMES’te genleşme ve hidrofor tankları üretimi ile Türkiye’de pazarında ilk 2’de yer aldığını, hedeflerinin ise birincilik olduğunu söyledi.

"Suyun olduğu her yerdeyiz"

Zarif Erdoğan, Eagle’ın genel olarak inşaat, ısıtma ve soğutma sektörlerinde kullanıldığını söyledi. Erdoğan, “Eagle, suyun olduğu her yerde” dedi. Hidrofor ve genleşme tankı üretimleri ile yeni bir firma olmalarına karşın Ortadoğu’da ciddi bir pazar payına sahip olduklarını ifade eden Erdoğan, Avrupa’ya, Uzak Doğu’ya ve Ukrayna’ya ürün satışı yaptıklarını anlattı. Erdoğan, hem yurt içinde de yurt dışında ‘Eagle’ markasının tanındığına şahit olduklarını anlattı.