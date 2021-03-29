Ear Technic’ten 1,25 gramlık işitme cihazı

HASAN KUŞ / İSTANBUL

TIE (Transducers In the Ear) teknolojisi ile işitme cihazlarında dünyada ilk defa kulak kepçesinin tüm fonksiyonlarını iletim hattına katmayı başardıklarını kaydeden Ear Technic Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç, TIE modüler sisteminde hoparlör ve mikrofonun kulağın içine yerleştirildiğini kaydetti. Ağaç, böylelikle cihazın kulak kepçesinin sunduğu sesleri temizleme, çevre gürültülerini azaltma, yankıyı düzenleme, önden ve arkadan gelen sesleri ayırt etme, yönü tayin etme, önden gelen sesi yükseltme özelliklerini de işitme hattına kattığını söyledi.

TIE teknolojisinin 5 yıllık bir Ar-Ge sonucu üretildiğini ve Earnet ve Helix markalarında piyasaya sürüldüğünü ifade eden Ağaç, “İşitme güçlüğü çekenler bundan sonra işitme cihazından daha fazla ses çeşidi işitecek ve sesleri daha kolay anlayacaklar. TIE sistemi devrim niteliğinde olup günümüze dek üretilen en verimli işitme sistemi olarak kayıtlara geçti. Uygulama alanı ise hafif işitme kaybından, çok ileri dereceli işitme kayıplarını kapsıyor. Boyutu beş kuruşluk metal paradan daha küçük ve hafifliği sadece 1,25 gram.” diye konuştu.

İlk etapta ihracat hedefi 70 bin adet

Bu yıl Earnet ve Helix Hearing markaları altındaki TIE sistemine sahip ürünlerden 70 bin adet ihraç etmeyi planladıklarını aktaran Mehmet Emin Ağaç, şu anda yaklaşık 50 ülkede insanların iletişim içinde kalmalarına destek olduklarını ifade etti.

İşitme cihazlarının reçete ile satılan tıbbî bir ürün olduğunu belirten Ağaç, “Ülkelere göre yasal mevzuat ve düzenlemeler değiştiği için bazı ülkelerde ihracat süreçler uzayabiliyor. Bu düzenlemelerin uyum aşamaları, ürünün satışa geçişini geciktirebiliyor. Birçok ülkede de sertifikasyon süreçlerimiz devam ediyor. Bugünden değerlendirdiğimizde açıkça görüyoruz ki, yurtdışı mevzuat sorunları çözüldükçe ihraç edilen ülke sayısı artacak.” yorumunda bulundu.

TIE sistemi ile ilgili olarak 2017 yılında Almanya, 2018’de Avrupa ve 2019’da dünya patentine, 2020’de de ABD patentine başvurduklarını dile getiren Mehmet Emin Ağaç, şu anda başvuru onay süreçlerinin devam ettiğini vurguladı. TIE teknolojisinin sektörün geleceğini ve yönünü değiştirme özelliğine sahip bir teknoloji olduğunu anlatan Ağaç, şöyle devam etti: “TIE teknolojisi sektöre estetiği, küçük ebat alternatifini ve maksimum faydayı sunuyor. Diğer önemli bir konu ise, cihaz TIE-S modülar sisteminde kalıp gerekmemesidir. Cihazın bir parçası bozulursa işitme merkezinde görevli asistan 3 dakika içinde parçayı değiştirebiliyor, böylece teknik servise gönderip günlerce bekleme zorunluluğu ve stresi ortadan kalkıyor.”

Bebek ve çocukların dil gelişim süreçlerine katkı sağlıyor

Bebek ve çocukların kulak kepçelerinin küçük, kulak kanallarının ise dar ve kısa olduğunu anlatan Mehmet Emin Ağaç, TIE modüler işitme cihazının pediatrik kullanımda da alternatifi olmayan fiziksel bir donanım sunduğunu söyledi. Ağaç, yüksek kalitede sunulan ses sayesinde bebek ve çocukların dil gelişim süreçlerine yüksek oranda katkı sağladığını belirterek, “TIE’nin kulak arkasına takılan bölümü küçük olduğu için bebeğin/çocuğun kulak arkasına rahat yerleştirilebiliyor, ayrıca hoparlör ve mikrofon modülünün kanal içinde olması da daha fazla ses çeşidinin duyulmasına ve daha erken konuşmasına destek sunuyor. Nihai kullanıcılardan aldığımız sonuç çok heyecan verici, çünkü ses kalitesinde ve seslerin algılanmasında yüzde 40 kadar avantaj sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

5 milyon TL’lik makine yatırımı hedefliyor

İşitme cihazı üretiminde farklı alanlara yatırım yaparak ilerlediklerini belirten Mehmet Emin Ağaç, Özellikle ‘elektronik, haberleşme, yazılım, DSP yazılım, akustik’ gibi başlıklardaki mühendislik faaliyetlerinin en büyük yatırım alanları arasında yer aldığını kaydetti. Buna paralel olarak makine ve teçhizat yatırımlarının da devam ettiğini dile getiren Ağaç, “Sadece 2021 yılında yaklaşık 5 milyon TL makine yatırım planımız var. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarımızı farklılaştırarak, yurtiçi ve yurtdışı kanallarımızı güçlendirmeyi de hedefliyoruz.” dedi.