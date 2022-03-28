Easycep, 100 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easycep, Seri A yatırım turunu tamamladı. Re-Pie Portföy’ün liderlik ettiği turda Easycep, 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

2018’de Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan Easycep’in Seri A yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT de yer aldı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş elektronik cihaz pazarının 2026’da kadar 1,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Avrupa’daki yenilenmiş elektronik cihaz pazarı, yeni cihaz pazarının yüzde 18’ine denk geliyor. Avrupa yenilenmiş elektronik cihaz pazarındaki oyunculardan Fransa merkezli BackMarket 5,7 milyar dolar değere ulaşırken, sadece yenilenmiş iPhone satan Finlandiya merkezli Swappie Seri C turunda 108 milyon euro yatırım aldı.

Kaynağı iş modelini başka ülkelere taşımak için kullanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, şirketlerinin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarının, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı. Bu yeni kaynağı daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırmak ve iş modelini başka ülkelere taşımak için kullanacaklarını söyleyen Özdemir, “Özellikle yeni tesisimizde istihdam edeceğimiz 350 teknisyen ile her ay 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşacağız.” dedi.

Re-Pie Genel Müdürü Alim Telci ise, EasyCep’in faaliyetleriyle dış ticaret açığını azaltırken, herkese güvenli ve ekonomik cihaz erişimi sağladığını söyledi. Telci, kullandığı teknoloji ile küresel olarak büyümesinin ve ölçeklenmesinin de gayet kolay olduğuna dikkat çekti.

Yatırım turunda yer alan Colendi CEO’su Bülent Tekmen da, “Yenilenmiş cihazlara verilen taksit imkânı, Colendi’nin kredi skorlama algoritması ve şimdi al sonra öde özelliği (buy now pay later) ile birlikte hayata geçireceğimiz platformumuzda birçok yeni özelliği de ilk kez kullanıcılarımıza sunacağız. Stratejik ortak olduğumuz EasyCep ile uluslararası pazarlarda birlikte hareket ederek büyüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.