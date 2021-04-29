EasyCep, 9 milyon lira yatırım aldı

Yenilenmiş elektronik ürün pazarında faaliyet gösteren EasyCep, ilk tohum yatırımını aldı. EasyCep, çıktığı ilk yatırım turunda yerli ve yabancı yatırımcılardan 9 milyon liralık yatırım topladı.

Yatırımcılar arasında Fibabanka’nın kurumsal girişim sermayesi fonu Finberg, Keiretsu Forum’un Türkiye ağı, Peak Games ve Ace Games’in kurucularından Hakan Baş, Birleşik Ödeme’nin kurucularından İlker Sözdinler ve Papara’nın kurucusu Ahmed Karslı yer aldı.

EasyCep kurucu ortağı Mehmet Akif Özdemir, “Hem ülke ekonomisine hem doğaya hem de insanların cüzdanına katkı sağlamak için yola çıktık. Hedefimiz, Easycep’in Türkiye’de her türlü yenilenmiş elektronik ürünün bulunabildiği, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde satın alınabildiği bir pazaryeri platformu oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının yenilenmiş telefonların satışı ile ilgili bir regülasyon çalışması yaptığını ifade eden Özdemir, "Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme merkezi lisansı alan şirketler yenilenmiş telefon satabilecek. Biz de EasyCep olarak gerekli başvurularımızı yaptık; bu alandaki ilk lisanslı şirket olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Özdemir, 2022 yılından itibaren yurtdışına açılmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.