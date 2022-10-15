EasyCep’in yenileme merkezi açıldı

EasyCep, 250 kişinin istihdam edildiği 4 bin metrekarelik elektronik yenileme tesisi yatırımını devreye aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2020 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı konusunda ticaret bakanlığımız yönetmelik yayınlayarak TSE ile ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine dair bir standart geliştirdi. Türkiye’de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek sertifikalı bir şekilde piyasaya arz edildi. Döngüsel ekonomiyi destekleyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında çok değerli bir adımı başlattık. Bugün de burada Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep’in yenileme merkezinin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. EasyCep Ticaret Bakanlığı yenileme lisansıyla faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda 350 çalışanı var, yıl sonu hedefleri 500 rakamını yakalamak. Bu bir başarı hikayesi.” dedi.

Varank konuşmasının devamında, “Türkiye olarak maalesef akıllı telefon ihtiyacımızın büyük bir kısmını ithalatta karşılamak durumunda kalıyoruz. Yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek de ülkemize ekonomik değer olarak büyük katkılar sağlayacak. Cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Özetle yenileme merkezleri sürdürülebilirlik, güvenlik ve ekonomik anlamda ülkemize büyük faydalar sağlıyor, önümüzdeki dönemde bu faydalar artmaya devam edecek, bu piyasa büyüyecek. Ayrıca cep telefonu yenileme merkezleri, müşteriden aldıkları telefonla eski kullanıcı arasındaki illiyet bağını tamamen ortadan kaldırıyorlar. Yani bu müşterinin verilerinin yeniden gündeme gelmesi gibi bir endişesi olamaması lazım. Çünkü standardı ona göre belirledik. Ayrıca cihazların değiştirilmesi gereken bir yerleri varsa bunları yapıp gerekli yazılımlarla satışa hazır hale getiriyorlar. Satılan telefonlara da 1 yıl garanti süresi veriyorlar.” ifadelerini kullandı.

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir de, EasyCep’in sürdürülebilirliğe, döngüsel ekonomiye ve ülke ekonomisine katma değer sağladığını belirterek şunları söyledi: “2021 yılında ortalama bir akıllı telefon fiyatı 402 dolara ulaştı. İthal edilen bu cihazların maliyeti düşünüldüğünde karşımıza ciddi rakamlar çıkıyor. Biz âtıl duran elektronik ürünleri yenileyerek tekrar ekonomiye kazandırıyor, böylece cari açığın azalmasında da etkili oluyoruz. Bu yıl 200 bin adet telefonu yenileyerek yaklaşık 80 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlamayı hedefledik ve bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İş modelimiz, kayıt dışı el değiştiren cihazların da kayıt altına alınması, ekonomiye kazandırılması ve cari açığımızın azaltılmasında etkin rol oynuyor. EasyCep olarak hem cari açığın azalmasına hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.”

Özdemir konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Sıfır bir cep telefonun üretilmesi ve ilk yılındaki kullanımı doğada yaklaşık 85 kilogram karbon salınımına sebep oluyor. Bunun yüzde 95’i üretim safhasında ortaya çıkıyor. Geri kalan yüzde 5’lik bölüm ise telefonların ortalama 2 ile 5 yıl arasında değişen kullanımı süresine yayılıyor. Bir ağacın 85 kg’lık bir karbon salınımını dengelemesi ise yaklaşık 20 yıl sürüyor. Döngüsel ekonomiyi destekleyip sıfırdan üretim yerine yenilenmiş cihaz tercih etmek doğal kaynakların korunarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlamına geliyor.”