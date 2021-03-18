Easyjet Holidays, bu yaz Türkiye'ye 1 milyon yolcu getirmeyi hedefliyor

İngiliz tatil markası Easyjet Holidays, bu yaz Dalaman, Antalya, İzmir ve Bodrum'daki 250'den fazla otel ile İngilizlere Türkiye tatili sunacak. Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, talebin artmasıyla Türkiye'deki varlıklarını ve tatil portföylerini genişletmeye odaklanacaklarını söyledi.

İngiliz turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini değerlendiren Wilson, müşterilerinin yaklaşık dörtte üçünün bu yıl bir seyahat planladığını aktardı. Birleşik Krallık'taki tüketicilerin yüzde 65'inin 2021'de aktif olarak seyahat etmek istediğini bildiklerini kaydeden Wilson, "Bu nedenle, salgının zorluklarını ve geçen yıl sürekli değişen seyahat kısıtlamalarına rağmen, bu yazın Easyjet ve Easyjet Holidays’in başarılı olacağına dair iyimseriz. Tatil için bastırılmış talep olduğunu biliyoruz. Sadece iki hafta önce, İngiltere Başbakanı'nın uluslararası seyahatlere yeniden başlama niyetini açıklaması sonrasında Birleşik Krallık'ta rezervasyonlarda yüzde 630'luk bir artış gördük. Aşılamanın ve testlerin seyahatin kilidini yeniden açmanın anahtarı olduğunu biliyoruz. Tünelin sonunda bir ışık var.” dedi.

"Türkiye, en önemli destinasyonlarımızdan biri"

Garry Wilson, Türkiye’nin Easyjet Holidays ve Birleşik Krallık için önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Easyjet Holidays’i 2019'da hayata geçirdiklerini hatırlatan Wilson, “Türkiye başından beri en önemli destinasyonlarımızdan biri oldu. Easyjet, İngiltere ile Türkiye arasında 18 rota sunuyor ve bu yaz, kaldırılan kısıtlamalara tabi olarak ülkeye yaklaşık bir milyon koltuk ile uçmayı umuyoruz. Türkiye, salgın boyunca en çok satan destinasyonlarımızdan biri oldu." şeklinde konuştu.

Easyjet Holidays ile bu yaz Dalaman, Antalya, İzmir ve Bodrum’da 250’den fazla otelle tatil sunduklarını aktaran Wilson, "Her şey dahil, Türkiye’de tatil rezervasyonu yapan Birleşik Krallık müşterilerinin favorisi olduğunu kanıtlıyor. Bunun nedeni, kalite ve seçenek sunmasıdır. Ancak toplam tatil maliyetlerini bilmenin güvencesiyle müşterilerimizin son birkaç aydaki olaylardan sonra daha da fazlasını istediği bir şey. Özellikle Dalaman, ortalama 14 gece konaklamayı tercih eden aileler için favori olurken, Antalya 5 yıldızlı her şey dahil lüks arayan ailelerin gözdesi oluyor. İzmir ve Bodrum, ortalama yedi gecelik konaklama için rezervasyon yaptıran çiftler ve arkadaşlar arasında popüler.” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye turizmi için iş birliği yapıyoruz” deyen Wilson, kısıtlamalar azalmaya devam ettikçe ve talebin güçlendiğini gördükçe, Türkiye'deki portföylerini genişletmeye odaklanacaklarını söyledi.