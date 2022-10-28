Easymizy, üretici ve tedarikçiyi dijitalde buluşturdu

Esra Özarfat

BURSA - Firmaların endüstriyel alım esnasında alternatif tedarikçi bulmada zorluk yaşadığını fark ederek dijital çözüm ürettiklerini anlatan Easymizy Genel Müdürü Buğra Berk Sırmacı, talep eden ve tedarikçiyi ortak paydada bir araya getirdiklerini söyledi. Sırmacı, “Firmaların ve kurumların satın alma süreçlerinde, çok özel bir ürün değilse, 3 firmadan teklif alma zorunluluğu bulunuyor. Zaman zaman firmalar teklif alacak alternatif tedarikçi bulmakta zorlanıyor. Bu alanda bir boşluk olduğunu görerek sadece iki tarafı bir araya getiren bir yapı oluşturduk. Öncesinde 120 profesyonel satın alma yetkilisine ‘Satın alma süreçlerinde alternatif tedarikçi nasıl buluyorsunuz?’ sorusunu yönelttik. Gelen yanıtlar ‘internette arama, eşe dosta sorma’ gibiydi. Bunun üzerine harekete geçerek bir çözüm oluşturduk. 200 üzerinde faaliyet alanı ve konu başlığı olan kategori ve segment var. Anahtar kelimelerle desteklenen aramaları sistemimizdeki yapay zeka doğru anlayıp doğru tedarikçilerle eşleşme sağlıyor. Otomotiv endüstrisinin yanı sıra savunma ve havacılık, beyaz eşya, makine metal gibi endüstriyel alanda üretim yapan tüm firmalara hitap ediyoruz. Bu işi yapabilecek tedarikçilere talep bir dakika içinde ulaşıyor. Tedarikçi müşteri iletişim bilgilerini görüyor ve aksiyon alabiliyor” dedi.

İş dünyası için bir buluşma merkezi olduklarını belirten Buğra Berk Sırmacı, bu sayede ana sanayilere zaman tasarrufu sağlayarak çok sayıda alternatif ve doğru tedarikçiye kısa sürede ulaşmalarını sağladıklarını, operasyonel maliyetleri düşürmede de olumlu katkı sunduklarını vurguladı. Easymizy ile tedarikçilerin de ana sanayilere doğrudan ulaşma fırsatı yakaladığına işaret eden Sırmacı, “Bizim en önemli özelliğimiz güvenirlilik ve gizlilik. Üreticiler ile tedarikçileri buluşturuyor ve süreçten ayrılıyoruz. Sipariş ve satın alma süreçlerine dahil olmuyoruz. Öyle ki ithalat yapmak yerine yerli tedarikçi ile anlaşan ana sanayiler olduğunu öğrenmek bizi mutlu ediyor. Kullanıcılardan bir ücret almıyoruz. Önümüzdeki süreçte de talep eden taraftan ücret almamayı, talebi karşılayan taraftan yıllık cüzi bir üyelik ücreti almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Sistem yurt dışına da açılacak

Easymizy Kurucu Ortağı Emin Direkçi de halihazırda sistemde 300’ün üzerinde tedarikçi ve 20’nin üzerinde talep oluşturan firma bulunduğunu aktardı. Direkçi şu bilgileri verdi: “Talep oluşturan firmaların 6’sı otomotiv ana sanayi. Ana müşterilere layık tedarikçileri oluşturmak için filtreden geçiriyoruz. Kurumsal ve nitelikli tedarikçileri bünyemize katıyoruz. Sistem içerisinde talep oluşturan firmaların yüzde 90’ı global nitelikli. Bizim temel hedefimiz de öncelikle Avrupa ve Kuzey Afrika’daki otomotiv sanayinin hareketli bölgelere nüfuz edebilmek. Böylece zaman içinde Türkiye’deki yerel tedarikçilerin globale açılmalarında da köprü görevi göreceğiz. Belli bir hacme ulaşınca sistemi yurt dışına da taşıyacağız.”

Easymizy’nin Genel Müdürü Buğra Berk Sırmacı (soldaki) ile Kurucu Ortağı Emin Direkçi (sağda) DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek yeni girişimle ilgili bilgi verdi.