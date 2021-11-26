Easyvit, teknolojisini aldığı Norveç’e balık yağı satacak

Necla DALAN

Mehmet Erden Kutsal, çocukluk arkadaşları Gürkan Necipoğlu ve Serkan Necipoğlu ile aynı dönemde baba oldu. Aynı zamanda iş ortağı olan üç arkadaş, çocuklar için önemli bir takviye gıda olan ancak tadı ve kokusu yüzünden aileleri zorlayan balık yağına odaklandı. Bu konuda dünyayı araştırdılar ve Norveç’teki concordix teknolojisiyle karşılaştılar. Yağ ve suyu homojen karıştıran, kötü tat ve kokuyu maskeleyen teknolojinin kullanım haklarını aldılar ve kendi markalarını yarattılar. EasyFish Oil markasıyla 2018’de yüzde 6 olan pazar payları 2019’da yüzde 21’e, 2020’de ise yüzde 35’e çıktı ve lider oldular. Yıllık 15 bin kutularda olan satışları 800 bin kutulara ulaştı. Onlarla birlikte balık yağı pazarı da yüzde 70 büyüdü.

5 yılda planladıkları büyümeyi 3 yılda yakalayan ortaklar, bugün birçok ülkeye ürünlerini satıyor. Bu yıl aralarında Kanada, Hollanda gibi ülkelerin olduğu 8 ülkeyle anlaştılar, İspanya ile görüşmeler sürüyor. Hedef 5 yılda 30 ülkeye ulaşmak. Ortaklar, teknoloji aldıkları ve üretim yaptırdıkları Norveç’te ürünlerini satmak için görüşmelere başladı.

“Tereciye tere satacağız, Çin’den talep geldi”

EasyVit Yönetici Ortağı Mehmet Erden Kutsal, teknolojisini aldıkları Norveç’e ürün satmaya hazırlandıklarını söyledi. Norveç ve Baltık ülkeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü belirten Kutsal, “Teknolojiyi aldığımız Norveç’e de markalı ürünlerimizi satmak için görüşmelerimiz sürüyor. Kendi markamızla orada rekabet yaratmak istiyoruz. Bir nevi tereciye tere satacağız. Çin’den de talep geldi, orada ürünlerimiz çok talep ediliyormuş. Bu pazar için de görüşmelerimiz var. Ekim ayında İsviçre’de fuara katıldık ve en çarpıcı markalardan biri olduk. İyi ürünlere çok ciddi talep var ve biz bunu değerlendirip global marka olma hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

Yetişkinler için ürünler 2022’de Türkiye’de üretimin mümkün olduğunu ve uzun vadede bunu yapmayı da planladıklarını ifade eden Mehmet Erden Kutsal, “Dünyada belli bir hacme ulaştığımızda yine Norveçlilere bu konuda birlikte hareket etmeyi istiyoruz” diye konuştu. Mehmet Erden Kutsal, ürünlerinin 81 ilde kullanıldığını, yetişkinler için ürünlerin üretimine de önümüzdeki yıl başlayacaklarını anlattı.

Mobil EKG ve tıbbi cihazlarda da marka yaratacak

Mehmet Erden Kutsal, tıbbi cihaz alanında Ar-Ge çalışmaları olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Ameliyatlarda kullanılan ve yurt dışına bağımlı olduğumuz teknik ürün ve aletleri üretmek istiyoruz. Ayrıca mobil EKG sistemi üzerinde çalışıyoruz. Orada da istekliyiz ve marka yaratmayı hedefl iyoruz.”