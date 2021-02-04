eBay dördüncü çeyrekte gelirlerini yüzde 28 artırdı

Çevrimiçi perakendeci eBay, 2020 yılının son çeyreğinde, gelirlerini yüzde 28 artışla 2,9 milyar dolara, tüm yılı için ise yüzde 19 artışla 10,3 milyar dolara yükselttiğini açıkladı.

Şirketin dördüncü çeyrekte net gelirleri yıllık yüzde 55 artışla 781 milyon dolara,hisse başı gelirleri yüzde 93 artışla 1,12 dolara yükseldi. 2020 yılının tümüne bakıldığında ise net gelirler yüzde 67,68 artışla 2,54 milyar dolara, hisse başı gelirleri ise yüzde 100 artışla 3,54 dolara yükseldi.

eBay CEO’su Jamie Iannone, şirketin güçlü finansal sonuçlarının etkileyici olduğunu ancak esas önemli konunun eBay’in bunu küçük işletmelere destek olarak gerçekleştrimiş olması olduığunu söyledi.