eBay, geldi gidiyor!

eBay, bugün yaptığı basın bülteni duyurusuyla Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını açıkladı. Satıcılar GittiGidiyor platformuna bugün itibarıyla yeni ilanlar giremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren ise alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

Yüksek rekabet kapatma kararında etkili oldu

Küresel operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirten eBay, bu zor ancak stratejik kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı.

GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak.