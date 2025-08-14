Ebebek, bu yıl 97,2 milyon satış adedinde ulaşmayı öngörüyor

Şirket ayrıca, 2025 yıl sonu itibarıyla mağaza sayısını 300’e çıkarmayı ve büyümesini çeşitli stratejilerle desteklemeyi hedefliyor.

Şirketin Finansal Sonuçlarına İlişkin Analist toplantısı sunumuna göre, geleceğe dönük büyümeyi sağlayacak önemli faktörler arasında Türkiye genelinde geleneksel mağazaların yanı sıra yeni mini mağazalarla yaygınlığın artırılması, online operasyonlarda gözle görülür bir büyüme sağlanması ve brüt kar ile FAVÖK marjı büyümesine daha güçlü odaklanılması yer alıyor.

Ebebek, yeni girilen Birleşik Krallık pazarındaki başarısını tekrarlayarak uluslararası alanda da güçlü bir varlık göstermeyi amaçlıyor.