ebebek halka açılıyor

Türkiye’de 62 ilde 220 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek, halka arz oluyor. ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 46,50 liradan talep toplanacak ebebek hisselerinin yüzde 48’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si grup çalışanlarına, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

ebebek, halka arz kapsamında 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarını halka arz etmiş olacak.

Halka açıklık oranının yüzde 25 olarak belirlendiği halka arzda, gelirin yüzde 55’i yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarında kullanılacak. ebebek, ayrıca gelirin yüzde 10’unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, yüzde 35’ini ise net işletme sermayesi finansmanına ayıracak.

Yeni pazarlara girecek

Halka arzdan elde edecekleri fonun büyük bir kısmını, yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracaklarını anlatan ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, bunların yüzde 55’lik bir oranla, fonun en büyük dilimini oluşturduğunu dile getirdi.

Sözlerine yeni pazarlara giriş hedeflerinden bahsederek devam eden Erdoğmuş, “İngiltere’de online satış operasyonlarımıza Kasım 2022 itibarıyla başladık ve önümüzdeki dönemde hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. ebebek’in daha geniş kitlelere ulaşması, global ölçekte bilinirliğin artması ve yatırımcılarımıza uzun vadede değer katma hedefi için var gücümüzle çalışacağız. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 10’unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi projelerine ayıracağız.

Böylece enerji giderlerimizi önemli ölçüde düşürmüş ve dolayısıyla operasyonel verimliliğimizi daha da artırmış olacağız. Son olarak, halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık yüzde 35’ini net işletme sermayesi finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kaynak, işimizin sürekliliği ve finansal sağlamlığının korunması için kritik öneme sahip” açıklamasını yaptı.