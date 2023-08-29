Ebebek talep toplamaya başladı

Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzı için talep toplama süreci bugün itibarıyla başladı.

ebebek Grup Üst Yöneticisi (CEO) Halil Erdoğmuş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2001 yılında e-ticarete başladıklarını belirterek, 2003'te ilk mağazalarını açtıklarını söyledi.

Bu ay itibarıyla 64 ilde 220 mağazaları olduğunu aktaran Erdoğmuş, geçen yılın sonunda başlattıkları İngiltere'deki operasyonlarında da internet satışlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Halka arz gelirleriyle mağaza açacak

Erdoğmuş, ebebek'in finansal bir ihtiyaçtan dolayı halka arz edilmediğine dikkati çekerek, "ebebek'in halka arz sebebi, geldiği kurumsallık sürecini bir üst lige taşıyabilmek. Bu, hesap verme sorumluluğunu daha yukarıya taşıyacak. Eğer bir şekilde kendinizin haricinde daha fazla hesap veriyorsanız gelişim alanlarınız daha fazla çıkıyor. Kendi kendinize hesap veriyorsanız, kendi hatalarınızı görmezden gelme eğiliminiz her zaman vardır. ebebek de gerek sermayedarlarının vizyonuyla gerekse geldiği ölçek itibarıyla artık halka açılmaya hazır bir noktadaydı. Daha fazla hesap verebilmek ve bunun gelişimimize olumlu katkı sunacağına inanmamız adına halka arz oluyoruz." diye konuştu.

Erdoğmuş, halka arzdan gelecek kaynağın bir kısmını Türkiye'de ve yurt dışında açacakları mağazalarla ilgili yatırımlarda kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Bu yılın başından itibaren yoğun bir şekilde üzerinde çalıştıkları ve yatırım izni tamamlanmak üzere olan bir güneş enerjisi santrali (GES) yatırım projeleri olduğunu anlatan Erdoğmuş, "Cadde mağazalarımızda tükettiğimiz yaklaşık 5 megavatlık bir güneş enerjisinin üretimiyle ilgili bir projenin finansmanı için kullanmayı düşünüyoruz. Bu, hem sürdürülebilirlik politikalarımız gereği hem de enerji maliyetlerini daha aşağı çekebilmek adına yapılan bir yatırım." dedi.

Halil Erdoğmuş, son dönemdeki tüm halka arzlarda fazlasıyla taleple karşılaşıldığını belirterek, "Türkiye'de 5-6 yıl önce yeterli talebi oluşturamayacağını anladığı anda son 48 saatte iptal edilmiş halka arz deneyimleri yaşandı. Bugün gelinen nokta mutluluk verici. Artık toplumun çok daha büyük bir kesimi halka arzlarda hisse senedini bir yatırım aracı olarak görebiliyor. 7 milyonlara doğru giden bir yatırımcı sayısından bahsediliyor. Bu çok önemli ve değerli bir konu." görüşlerini kaydetti.

Talep toplama 1 Eylül'de son bulacak

Halka arzlardaki fazla talep sayesinde herkese küçük paylar düştüğünü dile getiren Erdoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çok ufak porsiyonlar, insanları uzun dönemli yatırım için daha fazla teşvik edecek. Bizim tarafımıza baktığımızda da bugüne kadar 15 milyondan fazla bebeğe dokunduğumuzu hesap ediyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Toplam nüfusun neredeyse yüzde 20'sinden bahsediyoruz. Anne ve babalarla birlikte 23 yıl içerisinde en az 30 milyon kişi ebebek'i deneyimledi.

Bu yüzden ebebek'e olan sempatinin de getirisiyle bugüne kadar gelen taleplerin bir miktar daha üzerinde bir talep gelebileceğini hissediyoruz. Bize gelen reaksiyonlar da böyle. Çok umutlu ve mutluyuz. Bu aynı zamanda bizim sorumluluğumuzu da çok daha üst seviyeye çıkartıyor. Bunun da bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu bilinçle daha fazla kişiye hesap vermeye hazır olduğumuza inanıyoruz."

Borsa kodu "EBEBK" olan şirketin halka arzı, pay başına 46,50 TL sabit fiyatla gerçekleştiriliyor. ebebek'in halka arzı için bugün başlayan talep toplama süreci, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de de devam edecek.