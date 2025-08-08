Ebebek’ten 2025 ikinci çeyrekte güçlü performans

Ebebek Mağazacılık AŞ, 2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergileyerek hasılatını yüzde 15,9 artırdı. Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, mağaza sayısındaki artış, dijital kanallardaki büyüme ve stratejik iş birlikleriyle yılın ilk yarısında önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı.

Hasılat ve kârlılıkta güçlü artış

Enflasyon muhasebesi sonrası verilere göre, şirketin ikinci çeyrek hasılatı 6,0 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr, yüzde 27,7 artışla 2,4 milyar TL’ye yükselirken, brüt kâr marjı yüzde 35,4’ten yüzde 39’a çıktı. Esas faaliyet kârı yüzde 329,5 artışla 283 milyon TL’ye, FAVÖK yüzde 71,6 artışla 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

Mağaza ve ziyaretçi sayısında artış

Türkiye’de mağaza sayısı 280’e yükseldi; bunların 264’ü geleneksel, 16’sı mini mağaza konseptinde. 1 Nisan – 30 Haziran döneminde 7 yeni mağaza açıldı. Aynı dönemde mağaza ziyaretçi sayısı yüzde 2,1 artışla 13 milyon 85 bine ulaştı. Ebebek.com platformu ise yüzde 10,3 artışla 30,6 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yurt dışı açılımlar ve Mothercare anlaşması

Ebebek, İngiltere’deki üçüncü mağazasını mayıs ayında açtı. Ayrıca, bebek ve çocuk ürünlerinde uzman küresel marka Mothercare ile 10 yıllık lisans anlaşması yaparak Türkiye pazarındaki kullanım hakkını aldı. Şirket, Kuzey Irak pazarına açılmak için fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek hedefleri

Erdoğmuş, 2025’in kalan aylarında mağaza içi deneyimi artıracak kasa sistemi geçiş projesi, yenilikçi mağaza konseptleri, dijital büyüme ve sürdürülebilir değer anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.