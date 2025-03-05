Ebeveyn & Çocuk Platformu Yuva, Startans’tan yatırım aldı

Yuva, erken aşama girişimlere destek veren Startans’tan yatırım aldı.

Bu yatırım, platformun hem bireysel kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletmesine hem de kurumsal iş birlikleriyle şirketlerin çalışan ebeveynlere yan hak olarak sunabileceği kapsamlı çözümler geliştirmesine olanak tanıyacak.

Yuva, ebeveynlerin emzirme danışmanından çocuk psikoloğuna, eğitim danışmanından yurt dışı üniversite hazırlığına, diyetisyenden fizyoterapiste kadar geniş bir hizmet yelpazesine erişmesini sağlayan bir platform. Dijitalleşen dünyada ebeveynlerin doğru rehberliğe kolayca ulaşmasını hedefleyen Yuva, birebir online danışmanlık, faydalı rehber içerikleri ve interaktif eğitim programları sunarak ailelerin doğru kararlar almasına yardımcı oluyor.

Startans yatırımıyla daha güçlü büyüme

Startans’tan aldığı yatırım ile Yuva, online verdiği hizmetleri ile Türkiye’nin her köşesindeki çocukların akademik ve pedagojik gelişimde ailelerin yanında olmayı hedefliyor. Ayrıca uzman ekosistemini genişleterek daha çok alanda danışmanlık vermeyi ve kurumsal iş birliklerini artırarak daha fazla ebeveyne ulaşmayı planlıyor.

Yuva Kurucu Ortağı Burhan Şengün, yatırım hakkında şunları söyledi:

Dünya değişiyor ve bu değişim her şeyden önce çocuklarımızı etkiliyor. Okul ve aile olarak günümüz çocuklarının teknolojinin içinde bir nesil olduğu gerçeğini her ne kadar tüm yönleriyle kanıksamış olsak da bu teknolojinin hayata uydurulabilir yollarını bulmalı, onları 21. yüzyıl becerileri dediğimiz gelecek neslin ihtiyacı olan üst düzey davranış ve yaşayış modelleriyle tanıştırmalıyız.

Yuva platformu olarak anaokulu seviyesi çocuklardan liseli gençlere bugünün yeni kuşağının hayata odaklanan, yaşamları değiştiren ve etkileyen teknoloji okuryazarı olmaları ve bu yöndeki ilgilerini belirlemeleri konusunda destek sunuyoruz.

Teknolojik gelişmelerin hızına yetişme konusunda kaygı duyan çocuk, genç ve ebeveynlerin Yuva platformu aracılığıyla buna erişebiliyor olmasıyla teknoloji eğitimlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz!

Yuva Kurucu Ortağı Oğuzhan Yılmaz, yatırım hakkında şunları söyledi:

Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi, yalnızca akademik başarıyla değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik gelişimle de doğrudan bağlantılıdır. Günümüz dünyasında ebeveynler, çocuklarının ruh sağlığını destekleme konusunda daha bilinçli hareket etmek istiyor ancak doğru kaynağa ve uzman desteğine erişimde zorluk yaşayabiliyor. Yuva platformu olarak, bilimsel temellere dayanan pedagojik ve psikolojik rehberlikle ailelerin bu süreçte yanlarında olmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçlarımıza erişmek için iki önemli partnerimiz var. Bir tanesi teknoloji iş ortağımız Gurulize. Platformumuzu kurmak için Gurulize e-danışmanlık çözümünü tercih ettik. Gurulize’ın Yapay Zeka destekli çözümleri ile doğru uzman-danışan eşleşmesi sürecini de önümüzdeki dönemde kullanıma alacağız ve ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre doğru uzmanı bulmalarını da kolaylaştıracağız. Diğer partnerimiz ise hem yatırımcımız hem de bize stratejik destek veren Startans. Güçlü partnerlerimiz ile hedeflerimize ulaşmayı hedefliyoruz.

Startans Yönetim Kurulu Üyesi Begim Başlıgil ise yatırım ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Yuva, ebeveynlerin çocuk gelişimi ve psikolojik destek konularında güvenilir bir rehber arayışına güçlü bir yanıt sunuyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, ailelerin ihtiyaç duyduğu doğru bilgilere kolayca erişebilmesi büyük önem taşıyor. Yuva Ebeveyn & Çocuk Platformu bu misyonuna katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımla, platformun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve ebeveynlere sağladığı desteğin artırılmasını hedefliyoruz.

Yuva ekibi, bu yatırımın sağladığı güçle platformlarını daha da geliştirmeye ve ebeveynlere en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerine inanıyorum.

Startans Yatırım Kurulu Başkanı Ufuk Kab ise yatırım ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Teknoloji ve inovasyon, günümüzde her sektörde olduğu gibi, ebeveynlerin ve çocukların yaşam kalitesini artıran hizmetlerde de kritik bir rol oynuyor. Yuva’nın, bu ihtiyacı bilimsel yaklaşımıyla birleştirerek güçlü bir ekosistem oluşturuyor. Startans olarak, yalnızca finansal destek sağlamakla kalmayıp, Yuva’nın stratejik büyüme yolculuğunda yanında olmayı ve dijital dünyada daha geniş kitlelere ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımın, ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmada yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz.