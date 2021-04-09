Ebeveynlere online uzman desteği

Pandemi sürecinde kaçınılan yüz yüze görüşmeler, özellikle ebeveyn ve çocukların ruh sağlığı için kritik önem taşıyan danışmanlık hizmetlerini de kesintiye uğrattı. Yalnız hayatın değil iş ve eğitimin de eve sığmasıyla anne, baba ve çocuklar daha fazla bir arada olurken, okulda verilen psikolojik destek ve rehberlik (PDR) de ebeveynler tarafından karşılanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir ankete göre, pandemi nedeniyle dünya genelinde çocuk ve ergenlere yönelik danışmanlık hizmetleri yüzde 72, kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetleri ise yüzde 61’lik bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Bu tablo karşısında pek çok ülke gibi Türkiye’de de teletıp ve teleterapi alanındaki çalışmalara hız verilirken, dikkat çeken girişimlerin başında Kidolog.com geldi. Platform, anne babalara ve ebeveyn adaylarına gebelik öncesi ve sonrasında çocuk gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri tüm alanlarda 7/24 online uzman desteği alma imkanı sunuyor. Uzmanlarla görüşmelerin görüntülü, sesli veya mesajlaşma yoluyla gerçekleştirildiği platform, şu anda tüm dünyada Türkçe hizmet verse de farklı dil seçenekleri ile dünyanın her yerindeki ailelere ulaşarak doğru yönlendirilmiş anne baba ve çocukların artırılmasına katkıda bulunmayı da amaçlıyor.

Ebelerden emzirme danışmanlarına pek çok uzmanla online seans yapılabiliyor

Ebeveyn ve çocuk gelişim platformu Kidolog’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, bir baba olarak eşinin ve kızının ihtiyaçlarından yola çıktığını, ebeveynlere yeni nesil bir çözüm sunmayı amaçladığını belirtti. Uğurelli, “Biliyoruz ki bugünün Y Kuşağı ebeveynleri ve geleceğin Z Kuşağı ebeveyn adayları, hem kendilerini anne baba olarak geliştirme, hem de çocuklarını yetiştirme konusunda çok daha hassas davranıyor ve geleneksel yöntemleri takip etmek yerine uzman desteği almak istiyor. Bu doğrultuda biz de çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, diyetisyen, ebe, doula, fizyoterapist, ergoterapist, özel eğitim uzmanı, emzirme danışmanı ve oyun terapisti gibi ‘kidolog’ adını verdiğimiz uzmanlardan oluşan bir ekiple online seans hizmeti sunan bir platform hayata geçirdik.” dedi.

“Amacımız, dünyanın her yerindeki ebeveynlere ulaşmak”

Kidolog’un online seansların yanı sıra, bilgilendirici ve eğitici içeriklerle de ebeveyn ve çocuk gelişimine destek olduğunu söyleyen Eray Uğurelli, "Kidoblog sayfamızla uzmanlarımızın bilgilendirici yazılarını ebeveynlerin erişimine sunuyor, Kidolog Academy platformuyla da her hafta seminer ve eğitimler düzenliyoruz. Ebeveynler arasındaki bilgi alışverişini artırmak ve uzmanlarla ücretsiz soru-cevap yapabilmeleri için kidoforum’u kurduk. Yakın zamanda çıkacak mobil uygulamamız ile de yapay zeka tabanlı sanal bir asistan(sanal çocuk gelişim uzmanı) ile de ebeveynlere gebelik döneminden çocukları 18 yaşına gelene kadar destek sağlayacağız. Amacımız, dünyanın her yerindeki ebeveynlere ulaşmak ve gelişimleri için doğru yönlendirilmiş ebeveyn ve çocuklarımızın sayısını artırmak.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...