Ebeveynlerin yüzde 87’si ‘dijital’i destekliyor

Araştırma, Avrupa ülkelerindeki okullarda verilen dijital yetenek eğitimine ve altyapısına erişimde büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor; öğrenci ve öğretmenlerin eğitime ve teknolojiye erişimi konusunda tutarlı bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 87’si, çocuklarının geleceği açısından dijital becerilerin önemli olduğuna inanıyor ve sınıflarda dijital teknoloji kullanımını destekliyor.

Global Vodafone Vakfı’nın IPSOS Almanya işbirliğiyle yayınladığı yeni anket çalışması, çocukları daha donanımlı hale getirmek ve bölgesel farklılıkları azaltmak için, Avrupa’da dijital yeteneklere yönelik eşit bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden 10 bin ebeveynle gerçekleştirilen araştırma, öğrencilerin okullardaki dijital araçların kalitesine ilişkin endişelerini vurgularken, öğretmenlerin rehberlik ve eğitimle daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ebeveynler, eğitimde dijital teknolojinin potansiyeli konusunda iyimser olduğunu belirtse de, öğrencilere sunulan dijital yetenek kazanma fırsatlarını artırmak için tutarlı kaynak ve altyapı sağlayacak adımların atılması gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 87’si, çocuklarının geleceği açısından dijital becerilerin önemli olduğuna inanıyor ve sınıflarda dijital teknoloji kullanımını destekliyor. Araştırmayı değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projenin kapsamını sürekli genişlettiklerini söyledi.