eBilge Teknoloji’nin hedefi, siber güvenlikte dünya markası olmak

14 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yüzde 100 yerli sermaye ve teknoloji ile yazılım sistemleri geliştiren eBilge Teknoloji, uluslararası bir yazılım markası yaratmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Chomar markası ve Platinum Sertifikalı Yerli Antivirüs Yazılımı ile iç pazardaki payını her geçen gün artıran firma, ilk kez girdiği Bilişim 500 listesinde Türkiye Merkezli Üretici Yazılım- Veri Güvenliği Yazılımı kategorisinde 5’inci, Diğer Anadolu Şirketleri kategorisinde de 13’üncü sırada yer aldı.

Birçok uluslararası listede kalıcı olmak adına Ar-Ge ve yeni ürün çalışmalarına devam ettiklerini aktaran firmanın CEO'su Bilgehan Üstündağ, iç pazardaki en büyük amaçlarının yabancı menşeli yazılım ihtiyacını sonlandırmak olduğunu belirtti. Üstündağ, “KOSGEB Tekno- Yatırım desteğini alan Mersin’deki ilk firmayız ve bu destekle kurduğumuz Siber Güvenlik Merkezi ile dünyadaki muadillerini aratmayacak bir alt yapıya sahip olarak Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerde siber güvenlik alanında ülkemizdeki sayılı fiziki yapılardan birini kurmayı planlıyoruz” diye konuştu. Üstündağ, “Japonya’dan İsviçre’ye kadar geniş bir coğrafyada uluslararası fuar, B2B ve konferanslara katılarak yeni pazarlarda yer alma fırsatı bulduk” dedi.