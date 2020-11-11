EBRD ve TSKB'den, Altınmarka Gıda'ya 11 milyon euro kredi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kakao ve çikolata üreticisi Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret'e 11 milyon euroluk kredi sağlayacaklar.
EBRD'den yapılan açıklamada, kredinin COVID-19 etkisiyle artan talebe yetişmek adına yükselen sermaye ihtiyacını karşılamak adına sağlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre EBRD ve TSKB, Altınmarka'ya ortaklaşa 11 milyon euro çalışma sermayesi sağlayacaklar. Altınmarka sağlayacağı kredi ile üretimini artırabilecek.