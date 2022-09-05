EBRD'den Adnan Polat Enerji'ye 100 milyon dolar kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), rüzgar santrali işletmecisi Adnan Polat Enerji Yatırımı'na 100 milyon dolar kredi verecek. Kredi gelecek üç yılda 203 megawatt (MW) büyüklüğünde santral yatırımında kullanılacak.

EBRD tarafından yayımlanan bültene göre finansman, İş Bankası, Garanti Bankası ve TSKB tarafından sağlanan kredi kapsamında kullanıdırılacak.

Polat Holding ve Maxis'in yönettiği girişim sermayesi fonunun ortak olduğu Adnan Polat Enerji Yatırımı'nın toplam 695 MW kurulu güçte rüzgar santralleri bulunuyor.