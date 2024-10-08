EBRD'den Arkas Lojistik’e 23,5 Milyon Euro’luk Kredi

'Lojistiğin Arkas’ındaki Güç' mottosuyla hareket eden Arkas Lojistik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 23,5 milyon EURO'ya kadar kredi için anlaştı. Sağlanan finansmanı rüzgâr türbini parçalarını taşımak ve monte etmek üzere tedarik zincirini destekleyen ağır ekipman yatırımında kullanacak şirket, aynı zamanda demiryolları aracılığıyla yük taşımak için vagon ve ekipman yatırımı yaparak karayolundan demiryollarına modal geçişi desteklemeyi hedefliyor.

EBRD ve Arkas yönetiminin anlaşma kapsamında bir araya geldiği, İzmir’de düzenlenen yemeğe EBRD yöneticilerinden Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nandita Parshad, Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ve EBRD Altyapı Bölümü Direktörü İdil Gürsel, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bernard Arkas ve Diane Arkas Göçmez, Arkas Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Arkas Holding CIFO’su Perla Karmona, Arkas Holding Muhasebe ve Mali Planlama Başkan Yardımcısı Cenk Sivrioğlu, Arkas Holding Mali İşler ve Finansman Başkan Yardımcısı Orhun Alşan, Dış Finansman Direktörü Gülşah Karan katıldı.

Arkas Heavy ile proje taşımacılığına hazırlık

Anadolu şehirlerinin demiryoluyla limanlara bağlanmasının yerinde üretimi teşvik edeceğine olan inancıyla 20 yıldan fazla süredir bu doğrultuda yatırımlar yapan Arkas’ın Lojistik Grubu çatısı altındaki yeni şirketi Arkas Rail önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 38,5 milyon Euro yatırımla beş adet Euro Dual model, dizel ve elektrik ile çalışan lokomotif siparişi veren Arkas Lojistik, vagon alımı için de planlama yapıyor.

Arkas Holding Lojistik Grubu, 2025 yılında faaliyete başlaması planlanan şirketi Arkas Heavy ile başta rüzgar santrali kanatları olmak üzere proje taşımacılığı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de rüzgâr türbini kurulum kapasitesinin önümüzdeki on yıl içinde artması, rüzgâr türbini taşıma hizmetlerine olan talebin de buna bağlı artışı beklenirken, finansman sayesinde Türkiye'de rüzgar türbini taşımacılığında yaşanabilecek olası darboğazların önüne geçilmesi hedefleniyor.