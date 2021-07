EBRD'den Ford Otosan'a 650 milyon euro sendikasyon kredisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford'un Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçlarının yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere Ford Otosan'a 650 milyon euro kredi sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı kapsamında sağlanan kredi, Ford Otosan'ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne öncülük etme hedefinin önemli bir parçası olacak.

Finansman paketinin 175 milyon eurosunu kendi kaynaklarından karşılayacak EBRD, 475 milyon euroluk kısmını ise diğer kredi verenlerden sağlayacak. Katılımcı kreditörler arasında Akbank AG, Bank of China, BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Mediobanca, MUFG, QNB ve Societe Generale bulunuyor.

Ford Otosan, 2023'ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Transit Custom'ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak. Bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar, emisyonları ciddi oranda azaltarak çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği sunacak.

20,5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını duyurmuştu

Şirket, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocaeli fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 2026'ya kadar 20,5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu.

Yatırımın tamamlanmasıyla Ford Otosan'ın elektrikli ticari araçlarda Ford'un küresel üretim merkezine dönüşmesi ve yaklaşık 3 bin kişi için yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Şirket ayrıca bilgi transferi aracılığıyla ve üretim süreçlerine entegrasyonu hızlandırarak tedarikçilerinin standartlarını ve verimliliğini yükseltmek için çalışacak.

"Bu stratejik yatırım ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, elektrikli araçların, taşımacılık sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltması yolunda umut vadeden bir adımı temsil ettiğini bildirdi.

Tuerkner, "EBRD'nin Türkiye'yi Avrupa'nın ticari EV üretim merkezlerinden biri olması, teknik bilgi birikimiyle katkı sağlaması, istihdam yaratması ve düşük karbon ekonomisini öne çıkarması konularında desteklediğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise EBRD ile otomotiv sektörünün en büyük finansman sözleşmelerinden birini imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Yenigün, "Sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji alanında da yıllardır ihracat lideri olarak bu stratejik yatırımla ülke ekonomisine katkı sağlayacak, daha yüksek katma değerli ileri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatına sahip olacak ve daha yeşil bir dünya için yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünler üreteceğiz." açıklamasında bulundu.