EBRD’den Galata Wind’e 45 milyon dolarlık kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Galata Wind’e rüzgâr kapasitesini artırmak için 45 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu krediyle Galata Wind, hali hazırda faaliyet gösteren rüzgâr santrallerinde yapmayı planladığı kapasite artış projelerini finanse ederek, şirketin operasyonel kurulu gücünü daha da artıracak. Toplam 269 MW’lık kurulu güce sahip şirket, bünyesinde 3 adet rüzgâr santrali, 2 adet de güneş santrali bulunduruyor ve yıllık yaklaşık 800 bin MWh elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

381 projeye 16,8 milyar eurodan fazla yatırım yaptı

Galata Wind'in planladığı kapasite artırımları ile yıllık ortalama 150 bin MWh daha elektrik üretilerek yaklaşık 80 bin ton CO2 ek karbon emisyon azaltımı yapılması mümkün. Galata Wind’e verilmiş olan bu kredi, EBRD’nin yenilenebilir enerji üretiminde özel sektör katılımını destekleyerek, Türkiye'de temiz enerjiye hızlı geçişi teşvik etme stratejisini destekliyor. Türkiye'nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri konumunda olan EBRD, 2009'dan bu yana ülkedeki çoğunluğu özel sektöre ait olan 381 projeye 16,8 milyar eurodan fazla yatırım yaptı.



Şu anda Türkiye’deki rüzgâr santrallerinin kurulu gücü yaklaşık 11 GW seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin 40-50 GW civarında olduğu tahmin edilen önemli rüzgâr potansiyeli, henüz tamamen kullanılmıyor. Bu durumun sebeplerinden biri de uzun vadeli finansmana sınırlı erişim olması. EBRD Energy Eurasia, MEA Direktörü Aida Sitdikova, Türkiye'de yeşil gündemin hızlandırılması gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu tür krediler, özel sektörün yenilenebilir bir gelecek için çalışmasına olanak sağlamada etkili oluyor. Bu projede Galata Wind gibi bir ortakla çalışmaktan mutluyuz ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımcılarını desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“Yenilenebilir enerji hedeflerimize katkı sağlayacak”

Galata Wind CEO’su Burak Kuyan da şunları söyledi: “Rüzgâr ve güneşten temiz ve yenilenebilir elektrik enerjisi üreten Galata Wind olarak 2021 yılında yüzde 61 büyürken, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde başarılı bir finansal performans sergiledik. Şirketimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 188 oranında büyüdü ve 518 milyon TL gelir elde etti. Galata Wind’in mevcut 269 MW’lık portföyünü yakın gelecekte 500-550 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da yakın coğrafya ve Avrupa’da yapmak istiyoruz. Uzun vadede 2030 yılında Galata Wind’i global bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de imzacısı olarak küresel 10 ilkeyle ilgili taahhütte bulunduk. Sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını tüm iş süreçlerimize entegre etme ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama vizyonuyla, yapacağımız yeni yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitemizi artırırken karbon emisyonlarının azalmasına halihazırda yaptığımız yıllık 400 bin ton CO2 katkıyı da artıracağız. EBRD’den temin ettiğimiz finansman, orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak bakımından önemli bir katkı sağlayacak. Giderek güçlenen küresel sürdürülebilirlik perspektifi sayesinde ekonomik büyümede daha fazla rol üstlenecek Galata Wind gibi temiz enerji şirketlerinin geleceğinin de daha parlak olacağını öngörüyoruz. Galata Wind olarak yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”