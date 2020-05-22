EBRD’den Yayla Bakliyat’a 25 milyon euro kredi

22 Mayıs 2020

Filiz COŞKUN

ANKARA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Yayla Bakliyat’a 25 milyon euro kredi sağladı.

Yayla Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, dünyada bakliyat ürünlerine yönelik talebin ciddi artış gösterdiğini belirterek, önemli iş ortaklarından olan EBRD’nin, Yayla Bakliyat’ın global talepleri karşılayabilmesi için 25 milyon euro kredi verdiğini bildirdi.

Yayla Bakliyat olarak, tüketici ihtiyaçlarına yönelik sunduğu inovatif, pratik ve sağlıklı ürünlerle yurt içi ve yurt dışı pazarda öne çıktıklarının altını çizen Gümüş, global pazardaki güçlerini artırmak için yatırımlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Daha iyi bir gelecek için değişen yaşam standartlarını ve tüketim alışkanlıklarını karşılayan, kolay erişilebilir, sağlıklı ve uygun maliyetli ürünlerimizi küresel ölçekte tüm tüketim kanallarına ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Gümüş, “Dünya tarihindeki en eski medeniyetlerin beşiği olan Anadolu Mutfağını, hazır yemek ürünlerimizle dünyadaki tüm evlere ulaştırmak için çalışıyoruz. Yayla Bakliyat yatırımları ile sağlıklı nesiller için çok önemli olan bitkisel kaynaklı proteinli ürünler üretmek için yatırımlarına devam edecektir. Bu noktada, değerli iş ortağımız EBRD ile bir kez daha çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.