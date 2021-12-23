EBRD'nin Mersin için otobüs ihalesini Karsan kazandı

Karsan Otomotiv, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 100 adet CNG yakıtlı otobüs alım ihalesini kazandığını duyurdu.

Karsan'ın ihale sonucuna ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi için açılan, 100 adet CNG yakıtlı otobüs (70 adet solo, 30 adet körüklü) tedariği ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihaleye teklif verdiğini, ihale katılımcıları tarafından verilen tekliflerin, iş deneyimi teknik yeterlilik ve maliyet gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak, EBRD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamıştır.

İhale mercii tarafından, söz konusu ihaleyi Şirketimizin kazandığı tarafımıza bildirilmiş olup, ihaleye ilişkin itiraz süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."

KAP açıklamasına göre 22 Ocak tarihli TCMB döviz alış kurları üzerinden bu ihalenin bedeli 262 milyon 350 bin Türk Lirası.