ECA, yeni dönemde rotayı Amerika pazarına çevirdi

Elginkan Topluluğu çatısı altında 35 yıldan bu yana faaliyet gösteren ECA, iklimlendirme sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

Kombiden merkezi ısıtma sistemlerine, klimadan radyatöre kadar yüksek performanslı, düşük enerji sarfiyatlı çevre dostu ürünler ile yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan iklimlendirme çözümlerini sunduklarını kaydeden Emas Makina Sanayi Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, “Yoğuşmalı kombiler, şofben, panel, dizayn, alüminyum ve pik döküm radyatörler, havlupan, yoğuşmalı duvar tipi kazanlar, duvar, kaset ve salon tipi klimalar, boyler ve oda kontrol aksesuarları ürün yelpazemizi oluşturuyor. Yeni dönemde hedef pazarlarımız Kuzey ve Güney Amerika’ya olan çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

İhracatını yüzde 50’ye çıkaracak

Bugün itibarıyla 32 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Özokumuşoğlu, İngiltere, Çin, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Romanya’nın ihracatta ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Üretimlerinin yüzde 36’sının ihracata, yüzde 64’nün ise iç pazara kanalize edildiğini aktaran Özokumuşoğlu, ihracatın payını ise yüzde 50-55 mertebelerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirketlerinin bünyesinde 322 kişinin çalıştığını ifade eden Özokumuşoğlu, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 5’lik bir istihdam artışı yaşandığını iletti. Ana hedeflerinin istihdamı korumak ve bunu sürdürülebilir kılmak olduğuna dikkat çeken Özokumuşoğlu, “Manisa’da bulunan bin 168 metrekarelik Ar-Ge merkezimizde 30 mühendisten oluşan profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Şirket olarak yıllık 400 bin adet kombi; Elba Basınçlı Döküm olarak ise 4.5 milyon metretül radyatör üretim kapasitesine sahibiz.” diye konuştu.

Cironun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayırıyor

2020'de yaşanılan küresel zorluklara rağmen büyümeyle kapattıklarına vurgu yapan Özokumuşoğlu, “Bu yıl da doğalgazın ulaşacağı il ve ilçe sayısının artmasının sektöre ve bize pozitif yansımaları olacağını öngörüyoruz. Hedefimiz inovasyon çalışmalarımızın ve pazar payımızın artışını 2021 yılında da devam ettirmek. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü bayi kanalımız, güçlü servis teşkilatımız ve geniş bir ürün gamımız ile hedeflerimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi öngörüyoruz.” ifadesini kullandı.

Ar-Ge'nin şirketleri için vazgeçilmez bir başlangıç noktası olduğunu söyleyen Özokumuşoğlu, dünyada 7 tane, Türkiye’de ise kendileriyle birlikte sadece TSE’de bulunan ısı ve kapasite deney laboratuvarına sahip olduklarını aktardı. Ar-Ge merkezlerinde kullanılan sistemlerin ileri düzeyde akıllılaştırılması, otomasyon teknolojilerin arttırılması ve insan-robot etkileşiminin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yaptıkları bilgisini veren Özokumuşoğlu, "Ayrıca şirket olarak tüm segmentlerde her yıl ortalama 3 farklı ürünü piyasaya sürüyoruz. Ciromuzun yüzde 7’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz ve hedefimiz 5 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a çıkarmak." şeklinde konuştu.

Yeni nesil Confeo Premix kombisini pazara sundu

Şirket olarak tüketicilere ideal sıcaklıktaki yaşam alanları sunmak için Confeo Premix kombi ürünlerini geçen yıl pazara sunduklarını duyuran Mehmet Özokumuşoğlu, “Yeni nesil kombimiz Confeo Premix, enerji verimlilik sınıfıyla kullanıcılara yüksek tasarruf sağlarken, minimal boyutlarıyla çok az yer kaplıyor. Full dokunmatik cam ekranı ve cam ön panelli inovatif tasarımıyla öne çıkıyor. İlaveten, bu yıl itibariyle panel radyatörlerimizde de bir farklılaşmaya gittik. Piyasaya sunduğumuz radyatörlerimize entegre olarak nem haznesini ekledik. Kullandığımız nano-seramik kaplama teknolojisi ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı hijyen boyutunu da kazandırdık.” dedi.