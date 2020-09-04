ECE Türkiye’de "Eş Genel Müdürlük" dönemi

04 Eylül 2020

ECE, yaptığı açıklama ile Türkiye yapılanmasında görev değişimine gittiğini, Alışveriş Merkez Yönetimi Bölge Direktörü olarak görev yapmakta olan Semet Yolaç Canlıel'i 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atadığını bildirdi.

Açıklamaya göre Canlıel, temel görevlerinin yanında operasyonlardan sorumlu olarak COO görevini de üstlenecek. ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan ve bu görevlerinin yanı sıra şirketin finans ve varlık yönetiminden sorumlu olarak CFO pozisyonunda bulunan Nuri Şapkacı, yeni yapılanmada da bu görevlerine devam edecek. Şirket, "Eş Genel Müdürlük" sistemi ile alışveriş merkezi yönetimi alanında pazardaki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

İki yılı aşkın süredir ECE Türkiye’de Genel Müdürlük görevini yürüten Stefan Zeiselmaier ise ECE’nin Almanya’daki “İş ve Yaşam” bölümüne şirketin ofis, lojistik, otel ve konut alanındaki stratejik büyümesine destek vermek amacıyla Bölge Direktörü olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECE Türkiye Genel Müdür ve COO’su Semet Yolaç Canlıel, “Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de son yıllarda perakende ve alışveriş merkezi sektörlerinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan son gelişmeler ışığında varlık yönetiminin önemini Türkiye’de de çok daha güçlü bir şekilde görüyoruz. Mevcut alışveriş merkezlerinin yönetimine konsantre olma ve sürdürülebilir başarı potansiyeli gördüğümüz alışveriş merkezlerini portföyümüze katma stratejisini güttüğümüz bu dönemde ECE Türkiye’ye Genel Müdür ve COO olarak atanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nuri Şapkacı ve tecrübeli ekibimizle birlikte ECE’nin Türkiye’deki lider konumunu daha da güçlendireceğimize, iş ortaklarımızla gelecekte de başarılı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimize inancım sonsuz.” dedi.