EcoFlow, Türkiye pazarına giriyor
Ecoflow, elektrik santralleri, çeşitli ekosistem ürünleri ve güneş panelleriyle Türkiye pazarına giriyor.
Herkes için yenilikçi ve erişilebilir güç çözümleri sağlamayı hedefleyen teknoloji şirketi Ecoflow, DELTA ve RIVER serisi elektrik santralleri, çeşitli ekosistem ürünleri ve güneş panellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Yapaılan açıklamada, X-stream, X-boost, Akıllı Batarya Yönetim Sistemi ve Genişletilebilir Güç gibi gelişmiş teknik özellikleriyle EcoFlow'un, yeni, çevre dostu ve taşınabilir bir güç çözümü arayan Türk kullanıcılara cevap olmayı planladığı bildirildi.
B2Press’in katkılarıyla...