Ecofolio’ya Dr. Melek Demiray CEO olarak atandı

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetim’i tarafından 2022 yılında paya dayalı kitle fonlama platformu olarak kurulan Ecofolio’nun CEO’luğuna Dr. Melek Demiray getirildi.

Dr. Demiray, Ecofolio’nun küresel ölçekte büyümesine katkıda bulunacak yeni projelerin hayata geçirilmesine liderlik edecek.

"Bize güç katacak"

Tarım, robotik, savunma, yenilenebilir enerjinin de aralarında olduğu farklı sektörlerden yatırım fonlarını bünyesinde bulunduran girişim sermayesi ve portföy yönetimi şirketi Letven Capital’in Genel Müdürü Kamil Kılıç, Dr. Melek Demiray'ın atamasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’de kitle fonlama ekosistemi hızla büyüyor ve girişimciler için yeni finansman fırsatları yaratıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleriyle birlikte, yatırımcılar artık daha güvenli ve şeffaf bir ortamda girişimlere ortak olabiliyor. Ecofolio olarak spekülasyondan uzak, rasyonel şirket değerlemesine dayalı kazanç elde etmeye aracılık ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu modelin, daha fazla girişimciye ulaşması, inovasyonu desteklemesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dr. Melek Demiray’ın sektörel deneyimi, gelecek potansiyeli yüksek olan bu sektörde daha fazla girişimci ile yatırımcının buluşmasında bize güç katacak."