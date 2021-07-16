Eczacıbaşı bildiği işlerde yeni satın alma yapacak

Yasemin SALİH

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana üssü de olan Kanyon Ofis’e bugünlerde girenler, bir sanat galerisiyle karşılaşıyor. Pandemide evden çalışmayı fırsat bilerek binayı yenileyen topluluk, lobide dünyaca ünlü sanatçıların etkileyici eserlerini çalışanlar ve ziyaretçilerle buluşturuyor. Renovasyon çalışmalarında “demokratik ofis” felsefesini temele aldıklarını belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, gazetecilere yeni döneme ilişkin planlarını da anlattı.

Sağlığa ilgi artıyor

Pandeminin ilk günlerinden itibaren bir yandan çalışanların sağlığını korumaya odaklanırken bir yandan da üretimin sürdürülebilirliği için tedbirler aldıklarını belirten Gümrah, gelecek stratejisini sağlam adımlarla oluşturduklarını söyledi. Bu dönemde özellikle kolonya, dezenfektan, gıda takviyeleri gibi ürün gruplarında talebin birkaç kat arttığına dikkat çekerek topluluğun yol haritasıyla ilgili ipuçları verdi. “Başta koruyucu sağlık olmak üzere bu alana olan talep önümüzdeki yıllarda da devam edecek” diyen Gümrah, şöyle devam etti: “Sağlığa bir yatırım alanı olarak ilgimiz artıyor. Çünkü bu grubun sağlık mirası var. Dynamic adıyla vitamin markamız büyüyecek. Sağlığın bireyselleşmesi, tele-sağlık alanındaki yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Eczacıbaşı Momentum ile bu alanlardaki startup’lara yatırım yapacağız.”

Pandemide evlerdeki yenileme trendinin yapı grubuna hareket kazandırdığına dikkat çeken Atalay Gümrah, odaklandıkları ikinci yatırım alanını da bu iş koluna adresledi. Bu trendin de daha üç-dört yıl devam edeceğini vurgulayan CEO, “Eczacıbaşı’nın yurtdışı açılımının en yüksek olduğu alan yapı grubu. Bunu devam ettireceğiz. Gerek organik gerekse satın alma yoluyla bu alanda büyümeyi planlıyoruz” dedi. Gümrah, önümüzdeki sürece ilişkin stratejilerini şöyle özetledi:

“Moda diye yatırım yapan bir grup değiliz. Macera peşinde koşmayız. En iyi bildiğimiz alanlarda satın almalar yapacağız. Bilançomuz güçlü, kredibilitemiz yüksek. Ana iş kollarımızda doğru markaları, değer fiyata alma iştahımız var. Özellikle Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerindeki fırsatlara bakıyoruz. Yeni dönemde uyguladığımız ‘sıfır tabanlı bütçeleme sayesinde yılda 200 milyon TL’lik tasarruf sağlayacağız. Bu kaynağı büyümeye aktaracağız.”

İyi yetişmiş gençleri Batı’ya kaptırmayalım!

Pandemiyle birlikte değişen iş hayatında artık sorunun kapital bulmak değil, onu emanet edecek insanı elde tutmak olduğuna vurgu yaptı Atalay Gümrah. “Yetenek kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” diyen Eczacıbaşı Topluluğu’nun CEO’su, bunun tüm liderlerin problemi olduğuna dikkat çekti. Gümrah, “İstihdam dünyası ‘flatleşiyor’ (düzleşiyor). Doğru insanı bulmak, elde tutmak zorlaşıyor. Bizim de orta dönemde mücadelemiz bu toprakların iyi yetişmiş gençlerini Batı’ya kaptırmamak. İkinci olarak da kadınları daha fazla iş hayatına çekmek. Z kuşağı sadece iş istemiyor, özel hayatındaki yetkinlikleri iş hayatına da yansıtmak istiyor. Bunları görmezden gelemeyiz” dedi.

Ofise sanat ve doğa dokunuşu

Kanyon Ofis’i yenileyen Eczacıbaşı Topluluğu, 20 milyon TL’lik renovasyon bütçesiyle, müze/ofis oluşturdu. Binanın yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Eczacıbaşı Topluluğu Yatırım Ofisi Başkanı Bülent Kozlu, doğadan ve dünyaca ünlü sanatçılardan destek aldıklarını belirtti. Melkan Tabanlıoğlu’nun imzasını taşıyan yeni Kanyon Ofis, çalışanların taleplerine göre şekillenmiş. Dünyaca ünlü sanatçılar Olafur Eliasson ve Sarah Morris, binaya özel tasarımlarında sürdürülebilirliğe de vurgu yapıyorlar. “Ofisleri de demokratize ettik” diyen Bülent Kozlu, tüm cam kenarlarının boş bırakıldığı, şeffaf bir çalışma ortamı oluşturduklarını anlattı.