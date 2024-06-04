Eczacıbaşı, Faslı temizlik ürünleri şirketini satın aldı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin açıklamasına göre, 2022'de kurduğu fabrikayla temizlik kağıtları alanında Fas'ta üretim yapmaya başlayan şirket, uluslararası pazarlardaki büyüme adımlarına bir yenisini ekledi.

Selpak ve Solo markalarıyla Türkiye'de markalı temizlik kağıtları pazarının lider şirketi olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, bölgesel genişleme stratejisi kapsamında Fas'ın lider temizlik kağıtları üreticisi yerel Jeesr Industries'i satın aldı.

Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr’in portföyünde Pandoo, Dalaa by Wooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor.

'Diğer yatırım fırsatları izleniyor'

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, şirketin gerçekleştirdiği bu satın almanın, bölgesel olarak büyürken yerelleşmenin önemini gösterdiğini belirterek, "Jeesr Industries'i satın almamız Fas ekonomisine olan güçlü inancımızın bir göstergesi. Bölgedeki temizlik kağıdı işimizin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

'Güçlü markamızla lideriz'

Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Abdallah Badaa da şirketin Fas ve Afrika’da 20 yılı aşkın süredir hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösterdiğini vurgulayarak "Bebek bezi, kadın ve yetişkin bakım ürünleri ile temizlik kağıtları kategorilerinde güçlü markalarımızla lider olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi ülkesinde temizlik kağıdı pazarının lideri ve yaratıcısı bir şirket olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas temizlik kağıtları sektörünün gelişmesine kısa sürede önemli katkılar sağladı. Bu satın almanın farklı ülkelerde sektörlerinde aynı başarıyı sağlamış iki şirket arasında olması mutluluk verici." yorumunu yaptı.

'En çok gelecek vadeden ülke'

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu ise Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini vurgulayarak, 38 milyonluk nüfusu ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle Fas’ın Afrika ve Ortadoğu’nun en çok gelecek vadeden ülkelerinden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kozlu, şirket olarak Fas tüketicisinin yenilikçi ve kaliteli ürünlere yönelik artan talebini, Selpak'ın üç katlı temizlik kağıdına gösterdiği ilgide çok açık bir şekilde gözlemlediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr'in kağıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz. Jeesr Industries, Pandoo, Dalaa by Wooly ve Sany gibi güçlü temizlik kağıtları markalarını yaratan ve Fas pazarında temizlik kağıtları kategorisinin lider şirketi konumunda yer alıyor. Şirketin temizlik kağıdı üretim makinesi ve çevrim tesisleri, Faslı tüketicilerin artan tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve mendil talebini karşılamak üzere üretim kapasitemizi daha da genişletmemizi sağlayacak. İki şirketin entegrasyonunu tamamladıktan sonra Fas'a yatırımlarımızı sürdüreceğiz."