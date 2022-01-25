Eczacıbaşı Monrol ile Curium arasında lisans anlaşması

Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Curium Netherlands B.V arasında lisanslanma, ekipman transferi ve tedariğine yönelik anlaşma imzalandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre anlaşma ile taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen (non-carrier added "n.c.a") Lu 177 üretim teknolojisinin lisanslanması hedefleniyor.

Anlaşma ile beraber Curium Netherlands B.V şirketine ilgili teknolojinin Eczacıbaşı Monrol tarafından lisanslanması ve transferi gerçekleştirilecek, üretimin gerçekleştirilmesi için ilgili ekipmanların ve hammaddenin tedariği sağlanacak.