Eczacıbaşı Profesyonel, Uzaktan Eğitim Programı’nı dijitale taşıdı

07 Şubat 2020

Eğitim ve danışmanlık birimi EP Akademi’yle birlikte hazırladığı Uzaktan Eğitim Programı ile sektörün gelişimini sağlamayı hedefleyen Eczacıbaşı Profesyonel, programı dijitale taşıdı. EP Akademi’nin endüstriyel temizlik sektörüne eğitim, denetim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile 2010 yılında kurulduğunu kaydeden Eczacıbaşı Profesyonel Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin, “Konusunda uzman eğitimcileriyle İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara merkezli olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. 2018 yılı içinde yaklaşık 8 bin kişiye hijyen eğitimi veren EP Akademi’de son dört yıl içinde eğitim verilen kişi sayısı ise 30 bine ulaştı” dedi.

“Eğitimde dijitalleşmenin sağladığı faydalar artıyor”

2019 yılı itibarıyla 220 işletmeden 550’yi aşkın kayıtlı üyesi bulunan EP Uzaktan Eğitim Programı’nı dijital ortama taşıdıkları bilgisini veren Pelin Özbilgin, “Bunun önemli sebebi, sürdürülebilir ve bilinçli ürün tüketimi için bilinmesi gereken temel bilgileri çok daha fazla kişiye ulaştırma isteğimizdi. Dijital çağda yaşıyoruz. İş dünyasının yanı sıra artık günlük hayatımızda da dijitalleşmenin etkilerini fazlasıyla görüyoruz. Eğitimde dijitalleşmenin sağladığı faydalar da günden güne artıyor” diye konuştu.

Dijital eğitim programlarıyla üyelerine diledikleri anda, diledikleri yerde hijyen konularında merak ettiklerini öğrenme imkanı sunduklarını vurgulayan Pelin Özbilgin, “Dolayısıyla bu projemiz artık dijital ortamda devam ettiği için sürekli güncellenerek devam eden, uzun soluklu bir proje. Geçtiğimiz yıllar içinde ev dışı tüketimde hijyenin tüketiciler açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren iki farklı bağımsız araştırma yaptırdık. Biri restoran tercihlerine yönelikti, diğeri ise turistlerin otel tercihlerini ortaya koyduğumuz bir araştırmaydı” ifadesini kullandı. Özbilgin, turizm sektörüne de ışık tutacak araştırmalarının bir işletmede konaklayanlar için en önemli kriterin yüzde 48’le oda hijyeni olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bunu yüzde 21’le restoran hijyeni takip ettiğini söyleyen Özbilgin, “Çarpıcı olansa, tatilcilerin yüzde 78’i temizlik standartları daha iyi olan bir otele fazla ücret ödemeyi kabul ediyor. Günümüzde EDT ve turizm sektöründe hijyen standartları bu kadar önemli hale gelmişken, biz de sunduğumuz online ve uzaktan eğitim projesiyle hijyen ile ilgili olarak tüm bilgimizi ve deneyimimizi sektör profesyonellerine aktarmak istedik” açıklamasını yaptı.

"Program, uzun vadede maliyeti azaltıyor"

Pelin Özbilgin, EP Uzaktan Eğitim Programı’ndan; otel, restoran, yemek şirketi, alışveriş merkezi, hastane, okul, çamaşırhane gibi profesyonel işletmelerde, temizlik ve hijyen standartlarının sağlanmasından sorumlu tüm sektör çalışanlarının yararlanabildiğini kaydetti. Ücretsiz olan Eczacıbaşı Profesyonel Uzaktan Eğitim Programı’na bilgisayar, tablet ya da mobil cihazlardan web sitesi üzerinden sisteme kayıt olarak kolaylıkla ulaşıldığını ifade eden Özbilgin, “Tasarladığımız bu programın endüstriyel temizlik ve hijyen alanında oldukça derin bir içeriği bulunuyor. 24 ayrı eğitim videosunun yer aldığı platform, herkese açık ve 7/24 eğitim alınması mümkün. Sektörde bir ilk olan bu program çalışanlar için de önemli bir kaynak niteliğinde. Sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına destek olmanın yanı sıra işletmelere de uzun vadede maliyette tasarruf sağlıyoruz” dedi. Gerçekleştirdikleri tüm projelerle sektörün gelişimini sağlamayı ve sektördeki nitelikli iş gücünü artırmaya odaklandıklarını kaydeden Özbilgin, sektörün hijyen standartlarını yükseltmeyi ve bu standartları korumayı, işletmelere ve tüketicilere güvenli bir hijyen ortamı sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Bu hedefler doğrultusunda Uzaktan Eğitim Programı’na ek olarak 2017 yılında hem işletmelere fayda sağlayacak hem de son kullanıcıların memnuniyetlerini üst seviyelere çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Pelin Özbilgin, “Hijyende Mükemmellik projesini yarattık. Eczacıbaşı Profesyonel olarak ev dışı noktalarda hijyen konusunda tüketicilerde güven ortamı oluşturacak ‘Hijyende Mükemmellik’ projesi ile üç adımda kusursuz hijyen sağlanmasını amaçlıyoruz. Proje çerçevesinde işletmeler; denetim, takip ve koruma aşamalarına tabi tutuluyor. Üç aşamayı da başarı ile geçen işletmeler “Hijyende Mükemmellik” sertifikası almaya hak kazanıyor” dedi.

Eyüp ve Beşiktaş belediyeleri ile işbirliği

Pelin Özbilgin, 2019 yılında projesini Eyüp Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi ile yürüttüklerini belirterek, “Eyüp Belediyesi iş birliğimiz kapsamında 2017 yılında 32 işletme denetlendi. 7 işletme sertifika almaya hak kazandı. Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile 2017 yılında Çırağan Sarayı denetlendi ve 2018 yılında sertifikalandırıldı. Yine Beşiktaş Belediyesi iş birliği kapsamında 2018 yılında 10 işletme denetim altına alındı ve denetimleri sürdürülüyor. Son olarak aralık ayında Antalya’da periyodik denetimlerden geçen TUI Sensatori Resort Barut Sorgun Otel ‘Hijyende Mükemmellik’ sertifikasını almaya hak kazandı” diye konuştu.