Eczacıbaşı: Sanayinin inovasyonla uyumu şart

Hüsniye GÜNGÖR

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, başarı için inovasyonun, ülkenin sanayileşmesiyle uyumlu bir yöne sahip olması gerektiğini söyledi. Eczacıbaşı, “Aksi takdirde başarılı olmuyor. Her şeye teşvik verirsen sonuçta hiçbir şeyi desteklememiş olursun” dedi. Eczacıbaşı, inovasyona yönelik devlet destekleri olduğunu ancak odaklı bir inovasyon stratejisi olmadığını söyledi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’de inovasyona yönelik devlet destekleri olduğunu ancak odaklı bir inovasyon stratejisi olmadığını söyledi. 1982’de kimya mühendisi olarak mezun olduğu Imperial College London ile Eczacıbaşı Topluluğu işbirliğinde düzenlenen ‘Türkiye’de İnovasyonun Geleceği’nin tartışıldığı toplantıda konuşan Eczacıbaşı, “İnovasyon konusunun bir istikameti olması, bunun da ülkenin sanayileşme istikametiyle uyumlu olması lazım. Aksi takdirde başarılı olmuyor. Türkiye’de yaşadığımız bu. Her şeye teşvik verirsen sonuçta hiçbir şeyi desteklememiş olursun” dedi.

‘Önümüzde uzun bir yol var’

Eczacıbaşı Grubu’nun inovasyon ile ilişkisine değinen Bülent Eczacıbaşı, global pazarlarda fiyat kırarak değil inovasyon ile var olmak istediklerini söyledi. Eczacıbaşı, “İçinde olduğumuz sektörde tasarım yeterince farklılaştırıcı değildi, herkesin tasarımla ayakta kalmak istediği bir sektördü. Biz de inovasyon, teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge konusuna eğildik” dedi. Türkiye’deki inovasyon seviyesinin olması gereken yerde olmadığını belirten Eczacıbaşı, “Bu alanda önümüzde uzun bir yol olduğu doğru. Dünya inovasyon endeksine göre 51’inci sıradayız. Bu alana aktarılan kaynaklar artmakla birlikte geriye dönüşü aynı oranda olmadı. Kaynakları yeterince iyi yönetemedik. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında bile bu alanda 8’inci sırada yer alıyor” diye konuştu.

Genç yetenekler ülkede kalmalı

Genç yetenekleri ülkede ve kurumlarda tutmanın önemine de işaret eden Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Yurtdışında aldıkları eğitim ve yetkinlikleriyle istedikleri her yerde çalışabiliyorlar. Türkiye’de cazip iş fırsatları bulamıyorlar ve profesyonel olarak onları zorlayacak pozisyonlar yok. Bunun için şirketlerimizi komple değiştirmek, global ve dünya ölçeğinde şirketler kurmak lazım. ‘Siyasi ayak oyunlarıyla değil inovasyonla para kazanıyoruz’ diyebilmeliyiz. ‘Uluslararası standartlarda maaş ödeyebiliyoruz’ diyebilirsek o insanlar gelir.” Gençlerin yaratıcılığın, fikir özgürlüğünün olduğu, canlı ve sanat ortamına sahip şehirlerde yaşamak istediğini vurgulayan Eczacıbaşı, “Elimizden geldiğince yaratıcı bir ekosistem kurmaya katkıda bulunmalıyız” dedi.

‘İlham kaynağım babam Nejat Eczacıbaşı’dır’

Imperial College London’dan 1982’de kimya mühendisi olarak mezun olan Bülent Eczacıbaşı, babası Nejat Eczacıbaşı’nın yönlendirmesiyle bu okula gittiğini anlattı. Üniversitenin eğitim ve araştırmada mükemmellik anlamında önemli bir geleneği olduğunu ve birçok önemli kimyager yetiştirdiğini söyleyen Eczacıbaşı şöyle konuştu: “Ancak hayatta bir iş insanı olarak ilham kaynağım en başta babam Nejat Eczacıbaşı ve onun neslindeki Türk sanayicileridir. O neslin memleketin geleceğine yönelik bitmeyen bir iyimserlikleri vardı. Sadece şirketler kurmadılar sivil toplumun da temellerini attı o nesil.”

Toplantıya önemli konuşmacılar katıldı

1907 yılında kurulan ve İngiltere’nin ilk beş, dünyanın da ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Imperial College London’ın Başkanı Alice Gast ile kendisi de bu okulun mezunu olan Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Imperial College Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi olan ve COVID-19 teşhisinde anlık sonuç veren, silikon tabanlı çip çalışmaları ile dikkat çeken Dr. Fırat Güder ile yine Imperial mezunu Deloitte Türkiye eski CEO’su ve şu an Deloitte Global’de Partner olan Humpry Hatton, toplantıya konuşmacı olarak yer aldı.