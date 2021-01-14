Eczacıbaşı, Taxim’le Innovera’yı satın alıyor

Kerim ÜLKER

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, önemli bir yatırıma imza atıyor. Eczacıbaşı, bilişim sektörünün en hızlı büyüyen firmalarından Innovera’yı satın alıyor. Türkiye’de önemli yatırımları bulunan Taxim Capital Partners ile birlikte FTA Bilişim’i kuran Eczacıbaşı, anlaşma sağlanırsa Innovera Bilişim Teknolojileri’nin tamamını bünyesine katacak.

2007 yılında kurulan Innovera, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği alanında öncü Ar-Ge, entegrasyon ve danışmanlık şirketi olarak çalışmaları yapıyor. Her yıl İstanbul’da düzenlenen 1.000’i aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin en büyük siber güvenlik etkinliği “SHIELD Güvenlik Konferansı”nı yöneten Innovera, 2017 ve 2018 yılında Bilişim 500 tarafından Türkiye’nin En Büyük Güvenlik Entegratörü seçilmişti.

Devlerle çalışıyor

Innovera, Akbank, Garanti, ICBC, Ziraat bankası, Vakıfbank, Merkez Bankası gibi finans kuruluşlarının yanı sıra Anadolu Grubu, Eczacıbaşı, Oyak , Borusan gibi Türk ekonomisinin öncü markalarıyla çalışıyor.

Eczacıbaşı’nın Innovera’yı almak için birlikte hareket ettiği Taxim Capital’in portföyünde ise Suwen, Doğanay, Alke, Netcad, Big Chefs gibi şirketler var.