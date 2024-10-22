Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su 2025'te görevini bırakıyor
Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah'ın, sağlık sorunları nedeniyle yıl sonunda görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.
AA
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Şirketten yapılan açıklamada, 2017'den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu'nda CEO olarak görev yapan Atalay Gümrah'ın, 2024 yılı sonuna kadar yönetim kurulu başkan danışmanı olarak görev yapmaya devam edeceği belirtildi.
Geçiş döneminde, topluluk üst yönetimi doğrudan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.