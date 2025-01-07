Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin yeni adı ‘Sanipak’ oldu

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, küreselleş­me ve sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda isim değişikliğine giderek faaliyet­lerini ‘Sanipak’ adıyla sürdü­receğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıkla­mada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ecza­cıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 55 yıl önce temiz ve sağlıklı bir yaşam için yo­la çıktığını belirtti. Selpak ile markalı temizlik kağıdı üre­timi yaptığını hatırlatan Ec­zacıbaşı, “Yıllar içinde kişisel hijyen konusunda gerek kate­gori yaratarak gerekse bulun­duğu kategorileri geliştirerek zengin bir marka ve ürün port­föyü oluşturdu.

Böyle güçlü ve yenilikçi bir portföye sahip şirketimizin adını, uluslarara­sılaşma yolculuğunu da des­tekleyen ve daha küresel bir isim olan Sanipak’a dönüştür­dük. Değişen ve gelişen sürdü­rülebilirlik gündemine bütün­cül bakış açımızı da yansıtan bu kararla, kuruluşumuzun adından ‘tüketim’ kelimesini çıkardık” ifadelerini kullandı.

“Yolumuza Sanipak ile devam edeceğiz”

Sanipak Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu da Sel­pak, Solo, Uni Baby, Selin, Okey gibi markalarıyla her 10 evden 8’inde hayatın her anı­na eşlik ettiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulun­du: “Türkiye pazarındaki sür­dürülebilir büyümemizi de­vam ettirirken, uluslararası­laşma stratejimiz kapsamında farklı coğrafyalarda marka ya­tırımları yapıyoruz.

6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yolumu­za yeni ismimiz olan Sanipak ile devam edeceğiz. Ürün ye­nilikçiliğini sürdürülebilir­likle harmanlamayı, Türkiye ve Fas’taki modern fabrika­larımızdaki üretim ve istih­damımızla değer yaratmayı sürdüreceğiz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin ih­tiyaçlarını öngörerek yaşam­larına değer katmak yine ön­celiğimiz olacak.”

Su yoğunluğunu %47 düşürmeyi hedefliyor

Şirketten yapılan açıklama­da Sanipak’ın çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilir­lik için somut hedefler kapsa­mında çalışmalarını ‘Yarın­lara Sözümüz’ çatısı altında yürüttüğü bildirildi.

“Tüm te­mizlik kağıtları ürünlerinde endüstriyel ormanlardan elde edilen selülozu kullanan Sa­nipak, doğal kaynakların so­rumlu kullanımını destekli­yor. Temizlik kağıtları ürün grubundaki tüm ambalajları geri dönüştürülebilir olan Sa­nipak aynı zamanda tüm atık­larının yüzde 96’sını geri ka­zanıyor” denilen açıklama, şöyle devam etti: “En önemli üretim girdisi olan suyun et­kin kullanımı için atık su ge­ri kazanımı gibi süreçleri dev­reye alan şirket 2028’e kadar su yoğunluğunu yüzde 47 dü­şürmeyi hedefliyor.

Enerji ve­rimliliği projeleriyle son bir yılda enerji kullanımını yüz­de 5 azaltırken Türkiye’de­ki tüm fabrikalarında elekt­riğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Tür­kiye’de kişisel hijyen farkın­dalığı, kadının güçlenmesi ve çevre bilinci için projeler ha­yata geçiren şirket, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı işbirliğiyle turizm sektörü çalışanlarına yönelik Sıfır Atık Mavi eğitim projesini hayata geçirdi.”

Fas pazarında lider,Avrupa’da da büyüyecek

-Sanipak; 1969’da İpek Kağıt adıyla başladığı yolculuğunda, temizlik kağıtları fabrikası kurarak faaliyete geçti.

-Bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, yüzde 40 pay ile Türkiye’nin temizlik kağıtları ihracat lideri konumunda.

-Fas pazarında liderliğini sürdüren Sanipak, Avrupa’da da büyümeyi hedefliyor. Danimarka, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Romanya gibi Avrupa ülkelerine de ihracat yapan Sanipak, cirosunun içinde üçte bir olan yurt dışı satışların payını Fas yatırımlarının da gücüyle yüzde 50’ye yükseltmeyi amaçlıyor. Fas’ta yaptığı Jeesr markası yatırımlarıyla bu hedefe ulaşmayı planlıyor.