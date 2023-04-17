Eczacıbaşı ürünleri e-ihraç edilecek
Türkiye’nin en sevilen markalarından olan Selpak ve Unibaby, MegaMerchant altyapısı ile önce Almanya, sonrasında İngiltere, Amerika, Hindistan ve Çin pazarlarındaki tüketicilere e-ihracat aracılığı ile erişecek. Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri ve MegaMerchant arasındaki işbirliği protokolü geçen hafta imzalandı.
Türkiye’nin en sevilen markalarından olan Selpak ve Unibaby, MegaMerchant altyapısı ile önce Almanya, sonrasında İngiltere, Amerika, Hindistan ve Çin pazarlarındaki tüketicilere e-ihracat aracılığı ile erişecek. Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri ve MegaMerchant arasındaki işbirliği protokolü geçen hafta imzalandı.
Megamerchant’ın oluşturduğu global çevrimiçi kanal ve pazara giriş stratejisi ile başta amazon olmak üzere walmart ve ebay üzerinden milyonlarca müşteri Türkiye’nin üretim gücü ve kalitesi ile tanışacak. Eczacıbaşı Holding ve Megamerchant’ın ilk ihracat tırı Selpak ürünleriyle bu haftaya Almanya’nın Köln deposuna ulaşacak.
Ürünler Amazon Avrupa’da Selpak markası ile bol yorumlu ve güvenilir MegaMerchant DE satıcı hesabı altında satışa açılacak. Siparişler tamamen entegre yerinde depolama hizmet altyapısı ile aynı gün işlenerek iki günde, hızlı ve düşük lojistik maliyeti ile müşteriye teslim edilecek.