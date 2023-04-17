Eczacıbaşı ürünleri e-ihraç edilecek

Türkiye’nin en sevilen markalarından olan Sel­pak ve Unibaby, MegaMer­chant altyapısı ile önce Al­manya, sonrasında İngiltere, Amerika, Hindistan ve Çin pa­zarlarındaki tüketicilere e-ih­racat aracılığı ile erişecek. Ec­zacıbaşı Tüketici Ürünleri ve MegaMerchant arasındaki iş­birliği protokolü geçen hafta imzalandı.

Megamerchant’ın oluşturduğu global çevrimiçi kanal ve pazara giriş strateji­si ile başta amazon olmak üze­re walmart ve ebay üzerinden milyonlarca müşteri Türki­ye’nin üretim gücü ve kalitesi ile tanışacak. Eczacıbaşı Hol­ding ve Megamerchant’ın ilk ihracat tırı Selpak ürünleriyle bu haftaya Almanya’nın Köln deposuna ulaşacak.

Ürün­ler Amazon Avrupa’da Selpak markası ile bol yorumlu ve gü­venilir MegaMerchant DE sa­tıcı hesabı altında satışa açı­lacak. Siparişler tamamen entegre yerinde depolama hiz­met altyapısı ile aynı gün işle­nerek iki günde, hızlı ve düşük lojistik maliyeti ile müşteriye teslim edilecek.