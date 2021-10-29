Eczacıbaşı’dan ‘Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kullanma taahhüdü

Eczacıbaşı Topluluğu, İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturularak ocakta açıklanan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kurumsal raporlarında kullanma taahhüdünde bulundu.

Göstergeler, şirketlerin oluşturduğu sürdürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin daha da artırılmasını amaçlıyor.

Oluşturulan yeni çerçeve sayesinde şirketler arasında sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeler şeffaflıkla karşılaştırılabilecek, yaratılan değer, tüm paydaşların perspektifinden değerlendirilebilecek; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim süreçlerinde karar kalitesi artırılabilecek.

Sürdürülebilir gelecek çabalarını bir adım öteye taşıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, şunları kaydetti: "Çağdaş, modern, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncülüğünü temel amaç edinen topluluğumuz, sunduğu ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsünde yarattığı etkiyi izleyerek, sürdürülebilirliği temel performans göstergelerinin en öncelikli unsuru olarak görüyor. Kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarının yeni ve çok daha etkili bir şekilde izlenmesini mümkün kılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri sayesinde, sürdürülebilir bir gelecek için çabamızı bir adım daha öteye taşımak için çalışıyoruz."

Faaliyet alanları farklılaşsa da iş modellerinin merkezinde yaşam kalitesini sürdürülebilirlik anlayışıyla artırma düşüncesi bulunduğunu kaydeden Gümrah, "Bu amaçla doğal kaynakları verimli kullanmaya, dışsallıkları azaltmaya gayret ediyor; sosyal kalkınmayı da bu değer yaratımının parçası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.