Eczacıbaşı’na Gensenta’nın satın alımı için ortak kredi

İş Bankası ve TSKB, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ilaç sektöründeki satın alma işlemine 85 milyon dolar karşılığı euro tutarında satın alma finansman paketi sağladı. EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Kaliforniya merkezli Amgen Global Finance B.V. firmasından Gensenta İlaç’ı satın almasına yönelik bu işlemle, Eczacıbaşı Topluluğu ilaç üretim sektöründeki rolünü güçlendiriyor.

Toplam satın alma bedeli 135 milyon dolar olan ilaç şirketine, İş Bankası 50 milyon dolar karşılığı euro, TSKB ise 35 milyon dolar karşılığı euro kredi desteği sağlıyor. 85 milyon dolar karşılığı euro tutarındaki satın alma finansmanının, 1 yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 5 yıl vade ile kullandırımı planlanıyor.

Bilgiç: Satın alma işleminin bizim için ayrı bir önemi var

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, imza töreninde kredi desteğine ilişkin şunları söyledi: “Bugün üç kurum olarak imzaladığımız bu kredi anlaşmasının TSKB için ayrı bir önemi var. Eczacıbaşı Topluluğu’nun ilk ilaç fabrikası da kurulduğumuz 50’li yıllarda TSKB tarafından finanse edilmiş, hatta ilerleyen yıllarda TSKB Yönetim Kurulu’na sanayi kesimini temsilen katılan Sayın Nejat Eczacıbaşı bu görevini 1957 yılına kadar sürdürmüştür. Ülkemizde yerli sanayi tesis edilirken yatırımlarına destek verdiğimiz şirketlerin kıymetli birer marka haline geldiğini görmek gerçekten gurur verici. Bu çerçevede değerlendirdiğimde, ekonomimizin önemli gruplarından olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun ülkemiz sanayinde stratejik önemi bulunan ilaç üretimi sektöründeki ilk yatırımını finanse etmiş olan Bankamızın, grubun sektöre üretici olarak tekrar dönüşü anlamına gelen bu önemli satın alma işleminde de yer almasının anlamlı ve mutluluk verici olduğunu belirtmek isterim.”

Aran: Bankamızın adına ve misyonuna çok yakışan bir kredi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da insan ve toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren, pandemi sonrasında önemi çok daha fazla artan ilaç sektöründe yerli üretimi destekleyen böyle özel bir satın almanın gerçekleşmesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Aran, devamında şunları kaydetti: “Sağlıklı bir toplumun yaratılması ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi amacıyla, yerel üretim tesislerimizin kurulması, güçlendirilmesi ve ülkemizdeki ilaç sanayinin gelişmesi büyük önem taşıyor. Türk firmalarımızın ilaç sektöründe yatırım yapmaları, ortaklıklara gitmeleri, satın almalar gerçekleştirmelerinin ise hem bu alandaki ihtiyacın giderilmesinde hem de ülkemizin ihracatında farklı pencereler açabileceğini, yeni fırsatlar yaratabileceğini düşünüyorum. Eczacıbaşı Topluluğu’nun satın alma işlemini, bu açıdan son derece kıymetli buluyorum. Sektöre ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak olan işlemin, aynı zamanda Türk ilaç sanayisinin uluslararası arenada rekabet gücünü de artıracağına inanıyorum. 70 yıl sonra Eczacıbaşı Topluluğu ile İş Bankası Grubu olarak markalarımıza, misyonumuza yakışır böyle güzel bir işe imza atmak bizim için ayrıca anlamlı.”

Gümrah: Hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir destek

Gensenta’nın satın alınmasının, Eczacıbaşı Topluluğu’nun Türkiye ve uluslararası pazarlardaki varlığının güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ise, “Bu satın almanın finansmanına katkı sunan İş Bankası ve TSKB’ye teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Bilgiç ve Sayın Aran’ın da vurguladıkları üzere kurumlarımızın iş birliği 70 yıl öncesine, Eczacıbaşı Topluluğu’nun Türkiye’de ilk modern ilaç fabrikasını kurması aşamasına kadar gidiyor. Böyle önemli ve anlamlı iş birliklerinin ülkemizde sanayinin gelişimi, istihdam ve ihracata katkılarının geçmişte olduğu gibi bundan sonraki yatırımlarımız ile de devam edeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Hem Türkiye hem de dış pazarlarda geniş ürün yelpazesi ve farklı tedavi alanlarındaki yenilikçi ilaçlarla faaliyetlerini artırmayı planladıklarını belirten Gümrah, “Bu hedeflerimize ulaşmak için attığımız ve gerek Topluluğumuz gerekse milli ilaç sanayii açısından büyük önem taşıyan bu adımda, iki güzide kurumumuzun desteğini almış olmaktan mutluluk duyuyoruz, eminim iş birliğimiz farklı iş alanlarında da büyüyerek devam edecektir.” dedi.