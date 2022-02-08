Eczacıbaşı'ndan 80'inci yılda 250 milyon Euro yatırım hedefi

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, bu yıl farklı iş kollarında toplam 250 milyon Euro'nun üzerinde yatırımı hayata geçireceklerini ve 1.500 kişiyi aşan yeni istihdam sağlayacaklarını belirterek, "Sağlık alanında da önceliğimiz nükleer tıp alanında Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek yurt dışında büyümeye yatırım yapmak. Eczacıbaşı Monrol'ün radarında, bu alanda deneyimi olan uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak var" dedi.

AA'ya verdiği demeçte 2022 yılına ilişkin hedeflerini anlatan Gümrah, bu yıl 150 milyon Euro'nun üzerinde ciro planladıklarını söyledi. 2021'de Euro bazlı satışlarda yüzde 10 büyüme yakaladıklarını kaydeden Gümrah, şöyle konuştu: "Eczacıbaşı Topluluğu olarak 2022'de farklı iş kollarımızda toplam 250 milyon Euro'nun üzerinde yatırımı hayata geçireceğiz. Bu yatırımlarımız arasında VitrA Karo'da yeni işletmemizin devreye alınması, Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımına başlanması yer alıyor. Temizlik kağıtları tarafında beşinci kağıt makinesini Manisa'ya kuruyoruz. Yine temizlik kağıtlarında Afrika pazarına girmek için Fas yatırımını devreye alıyoruz. Yurt dışında bir diğer yatırımımız da Rusya'da olacak. Doğal kaynaklar alanında rezerv ve kapasite artışı getirecek yatırımlara devam ediyoruz.

Yeni yatırımlarımızla birlikte bu yıl 1.500 kişiyi aşan yeni istihdam sağlayacağız ve böylece toplam çalışan sayımız 13 bin 500'ün üzerine çıkacak. Tam kapasiteye ulaştığında, bu yatırımların da katkısıyla ciromuzu yılda 150 milyon Euro'dan daha fazla artıracağız. Yatırımlarımızın finansmanında da özkaynak ve kredi kullanımını bilanço dengeleri çerçevesinde planlıyoruz."

"Dijital sağlığa dair olası partnerlerimizi değerlendiriyoruz"

Sağlık alanında mevcut işlerini büyütme konusunda ise önceliklerinin nükleer tıp alanında Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek yurt dışında büyümeye yatırım yapmak olduğunu aktaran Gümrah, şöyle devam etti: Teknoloji ve üründe inovasyon ve tedavi alanında gelişen Eczacıbaşı Monrol'ün radarında, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak var. Bu iş birliklerimizden doğan ihtiyacı karşılamak için yüksek teknoloji üretim ve Ar-Ge inovasyon merkezimizin açılış hazırlıklarını yapıyoruz. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama kuruluşumuzda ise hedefimiz, uluslararası iş ortaklarımızla başarılı bir şekilde yürüyen operasyonlarımıza devam ederken, portföyümüzde kendi geliştirdiğimiz ürünlerimizin payını artırmak. Bu yönde ilerlememizi hızlandıracak girişimlerle iş birliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Sağlıkta dijital dönüşüm de yine radarımızda olan bir alan. Önümüzdeki dönem için, dijital sağlığa dair hizmet alanı alternatiflerimizi ve olası partnerlerimizi değerlendiriyoruz."

"Sürdürülebilirlik konusunda iki alan radarımızda"

Atalay Gümrah, dijitalleşmenin öneminden bahsederek, yeni teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini, veriye dayalı karar almayı odağına alan dijital dönüşüm yaklaşımları ve yapay zeka destekli uygulamalarla şimdiden ölçülebilir iş sonuçları almaya başladıklarını söyledi.

Sürdürülebilirlik konusunda da iki alanı radarlarında tutacaklarını aktaran Gümrah, "Bunlardan biri mevcut kuruluşlarımızın sıfır karbon yolculuğunda ihtiyaç duyacağı teknolojiler, diğeri ise sürdürülebilir yaşam ihtiyacı ve arzusuyla gelişecek ürün, hizmet ve iş alanları. Bunların en güzel örneği ise önümüzdeki 3 yılda yapacağımız yeni yatırımlar başta olmak üzere toplam 44 megavat saatlik öz kullanım için yenilenebilir enerji yatırımı olacak. Yeni yatırımlarımızın tamamını en başından öz kullanım için yenilenebilir enerji kapasitesi yaratacak şekilde planlıyoruz." dedi.