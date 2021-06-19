Eczacıbaşı’ndan babalara üç hafta doğum izni

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah "Topluluğumuzda baba adaylarının doğum sonrası babalık izinlerini üç haftaya çıkardık. Yeni babalarımız takip eden üç haftada da haftada bir gün izinli sayılacaklar." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu, babalık izni süresini doğumdan sonra üç hafta, devamındaki dönemde ise üç haftaya kadar haftada bir gün olarak uygulamaya başladı. Uygulama ile hem Eczacıbaşılı babaların, çocuklarının ilk zamanlarında yanlarında olmaları, hem de anne – babanın ebeveynlik sorumluluğunu eşit olarak paylaşabilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, toplulukta 2017 yılında başlatılan “Birlikte Biz” çalışmaları kapsamında fırsat eşitliğini desteklemeye yönelik yeni uygulamaya ilişkin, erkeklerin baba olarak kadınlar kadar rol ve sorumluluk alabildiği bir aile hayatının, kadınların erkekler kadar aktif rol alabildiği bir toplumsal hayatı da beraberinde getireceğine dikkati çekti.

Gümrah, "Biz de bu anlayışla, Eczacıbaşılı babaların dünyaya merhaba diyen bebekleri ile daha çok zaman geçirmelerine, daha güçlü bağlar kurmalarına, bakım ve gelişimlerinde aktif rol almalarına katkı sağlamak için yeni bir adım attık. Topluluğumuzda baba adaylarının doğum sonrası babalık izinlerini üç haftaya çıkardık. Yeni babalarımız takip eden üç haftada da haftada bir gün izinli sayılacaklar. Bir babanın ilk ve en önemli işi babalıktır diyoruz. Mutlu aileler ve mutlu çocuklarla daha huzurlu, mutlu, eşit ve barışçı bir toplumun hayal olmadığını biliyoruz." yorumunda bulundu.