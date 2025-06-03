Eczacıbaşı’ndan dev satış: Ofis binası 2,25 milyar TL’ye satıldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satışın Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, işlemin EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

Açıklamada, “Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL + KDV bedel ile 02.06.2025 tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,” denildi.

Öte yandan, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinde EİS Eczacıbaşı İlaç’ın yüzde 37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin ise yüzde 11,54 oranında pay sahibi olduğu bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.