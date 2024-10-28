Edenred Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdinç Er yeni görevinde İcra Kurulunda yer alarak Edenred Türkiye'nin üye restoran ve market ağında sahip olduğu lider konumun daha da güçlenmesi ve pazar payının büyütülmesine önderlik edecek.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Er, İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde MBA yaptı. Kariyerine 2003 de Yapı Kredi Bankası'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Er, 2006 da Fiba Grubu'na Portföy Yöneticisi olarak katıldı ve burada çeşitli sorumluluklar üstlendikten sonra Bölge Satış Müdürü ünvanını aldı. 2019 yılından bu yana ise Edenred Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

Dijital çözümlerle üye ağı büyütülecek

Şirketin, öncelikli hedefleri arasında mevcut üye portföyünün genişletilmesi ve sektörel çeşitliliğinin artırılması yer alıyor. Üye restoran ve marketlerle olan ilişkilerin derinleştirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi de Er'in temel sorumlulukları arasında.

Er, bu kapsamda, üye iş yerlerinin operasyonel verimliliğinin artırılması ve kart sahiplerine daha iyi bir deneyim sunulması adına temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yeni nesil ödeme çözümlerinin entegrasyonu projelerine de liderlik edecek. E-ticaret alanında ise üye iş yerlerinin dijital platformlarda daha etkin var olabilmeleri için yapılacak çalışmaları yürütecek.