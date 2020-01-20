Edumob Group'ta 2020 yatırım yılı olacak

20 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Sektörlerinde yaklaşık 25 yıllık tecrübeyle hizmet verdiklerini anlatan Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Metin Toy, 2013’te kurulan HOFU markası ile anahtar teslim otel projeleri yürüttüklerini söyledi. Bu alanda 12 kişilik ekip ile projelerin tasarım aşamasından üretim ve montajına kadar her süreci takip ettiklerini ifade eden Toy, “Bugüne kadar başta Almanya, Malta, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt, Libya ve Nijerya olmak üzere 14 ülkede 30’dan fazla otel projesi gerçekleştirdik. Öte yandan, yurtdışına tasarım hizmeti de veriyoruz” dedi. Özellikle horeca grubunda Ar-Ge faaliyetleriyle öne çıktıklarından bahseden Toy, aynı zamanda eğitim mobilyaları alanında da Ar-Ge çalışmalarını gelecek nesillerin şekillenmesinin uygun fiziksel ortamda alınan eğitim ile ilişkili olduğunun bilinciyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Metin Toy, cirodan her yıl ortalama yüzde 2’lik payı Ar-Ge’ye ayırdıklarını; ancak projelere göre bu oranı yüzde 5’e kadar çıkarabildiklerini sözlerine ekledi.

Metin Toy, üç şirket olarak bugün itibari ile İstanbul ofisi ve Bursa tesisleri olmak üzere toplam 13 bin metrekarede 102 kişilik ekiple faaliyet gösterdiklerini; bu yıl yeni bir üretim tesisi yatırımı planladıklarını belirtti. Grubun 2019 yılı içerisinde 1.500.000 TL makine parkuru ve yazılım yatırımı gerçekleştirerek kapasitede yüzde 30 artış yakaladıklarının da bilgisini veren Metin Toy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projelerin yanında çalışanlarımız için planlanan eğitim yatırımları, otomasyon sistemlerinde yapılan geliştirmeler ve yurtdışı pazar araştırmaları alanlarında yatırımlar yaptık. Bu projeler ile 2020 hedeflerimizin temellerini attık.” Anahtar teslim otel mobilyaları, eğitim mobilyaları, laboratuvar, okul, otel, restoran ve ofis projeleri gerçekleştirdiklerinden bahseden Toy, 2019 yılını cirosal bazda yüzde 25 büyüme ile kapattıklarını; 2020’yi ise yenide yapılanma ve yatırım yılı olarak gördüklerini söyledi. Metin Toy, grubun yılsonu hedefini ise yüzde 15 olarak açıkladı.

14 ülkeye ihracat yapıyor

Ağırlıklı yurtdışı projelerine çalıştıklarına da değinen Metin Toy, Almanya, Malta, Suudi Arabistan, Dubai, Katar, Kuveyt, Libya, Ürdün başta olmak üzere 14 ülkeye otel mobilyası, eğitim mobilyası, profesyonel laboratuvar sistemleri ve ekipmanları ihraç ettiklerinin bilgisini verdi.

Metin Toy, gruba bağlı diğer şirketler ve faaliyet alanlarından da bahsederek, şunları kaydetti: “Edumob markası ile eğitim mobilyası sektöründe anahtar teslimi projeler yapıyoruz. Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Libya, Dubai gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bir diğer şirketimiz olan YTC İnşaat olarak da, 2011 yılından bu yana okul, otel, restoran ve ofis çalışmaları başta olmak üzere inşaat ve renovasyon çalışmalarına ağırlık veriyoruz.”