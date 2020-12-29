EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali üretime geçti

Jeotermal enerji üretim alanında yatırımlarını sürdüren Güriş'in enerji grubu Mogan Enerji Yatırım Holding tarafından, Aydın Germencik ilçesinde kurulan 50 MW gücündeki EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali, türbin ve ilgili tüm ekipmanların montajı ve devreye alınması 38 günde tamamlandı. Milli kaynaklar kullanılarak faaliyete geçen santralde üretilecek 400 milyon kWs temiz elektrik, yıllık 15 milyon dolarlık gaz ithalatının yerini alarak 170 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

1958 yılında kurulan ve 1993'ten itibaren yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam eden Güriş/Mogan Enerji Yatırım Holding, faaliyete geçirdiği 8'inci jeotermal enerji santrali ile bu alandaki toplam kurulu gücünü 260 MW’a çıkardı.

Verilen bilgiye göre, Aralık ayı içinde Bursa İnegöl - Keles’deki Ulu RES'in (120.4 MW) ilk iki türbininin kabulünü yaptıran Güriş/Mogan Holding'in Ukrayna (32.4 MW) ve Kosova (32.4 MW) yatırımları haricinde yurt içinde 10 rüzgâr enerji santrali (RES), 8 jeotermal enerji santrali (JES) ve 6 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. Toplamda 24 yeşil enerji santrali ile 953 MW kurulu güç kapasitesine ulaşan Güriş/Mogan Enerji Yatırım Holding, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam edecek.

"Yalnızca jeotermal enerji alanında 2 milyar kWs elektrik üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mogan Enerji Yatırım Holding CEO'su Ali Karaduman, “Projelerimizi, bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen sürdürdük. Jeotermal enerjide sekizinci santralimiz olan EFE 8 Jeotermal Santrali’nin malzeme sevkiyatının ve montajının tamamlanıp devreye alınmasıyla, elektrik üretimine 38 gün gibi kısa bir sürede başlayarak bu alanda dünya rekoru kırdık. Ülkemize temiz ve yenilenebilir enerji sağladığımız EFE 8 Jeotermal Enerji Santrali ile birlikte yenilenebilir enerji alanında 3.5 milyar kWs, yalnızca jeotermal enerji alanında ise 2 milyar kWs elektrik üretiyoruz. Bugün ülkemizdeki 900 bin hanenin yıllık elektriğini temiz enerji kaynağı olan jeotermal enerjiden karşılıyoruz. Tüm santrallerimizin tasarımını kendi mühendislik ekibimizce yaparak, Türk Mühendisliğini dünyaya tanıtma görevimizi de en iyi şekilde ortaya koyuyoruz. Hedefimiz jeotermal enerji üretiminde kapasite faktörü açısından dünya birincisi olmak." diye konuştu.