Efeler Çiftliği halka arza hazırlanıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üç çiftliğinden biri olan ve pazar payını giderek artıran Efeler Çiftliği, bu büyümeyi güçlendirecek adımlar atıyor. Efeler Çiftliği’nin 2007 yılında tekstil devi Söktaş’ın bir iştiraki olarak kurulduğunu bildiren Efeler Çiftliği Yönetici Ortağı Leyla Kayhan Elbirlik, uygun piyasa şartlarını gözeterek Efeler Çiftliği’ni gelecek yıl içinde halka arz etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Böylece çiftliklerinin kalitesini, hem marka, hem ürün çeşitliliği hem de şirket olarak daha çok paydaşla buluşturabileceklerini anlatan Elbirlik, “Halka arz gelirini çiftliğin büyümesi, daha yüksek verim ve ürün gamını genişletmek için kullanacağız. Rekabette var olabilmek için ve kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılabilmesi için teknolojiye yatırım yapmamız şart. En büyük hedefimiz ülkemizin en sürdürülebilir ve inovatif çiftliği olmak” dedi.

Yıllık 30 bin ton süt üretiyor

Çiftlikteki üretim süreci hakkında bilgi veren Elbirlik, AB Onaylı Süt Çiftliği, İyi Tarım ve Hastalıktan Ari İşletmeler sertifikalarına sahip olduklarını ve en önemli özelliklerinin çiftlikten çıkan sütlerin tek kaynaktan olması olduğunu belirtti. Ürünlerini, başka çiftliklerin sütleriyle karıştırmadıklarını aktaran Elbirlik, “Sadece bizim çiftliğimizde bulunan ari ırka sahip, doğal beslenen ineklerimizin sütünü tüketicilerle buluşturuyoruz. 766 dekar alan üzerine yayılan, 30 bin ton yıllık çiğ süt üretimi bulunan çiftliğimizde, kapasite, süt kalitesi ve sürdürülebilirlik açısından AB standartlarında üretim yapıyoruz. İneklerimiz, bizim tarlalarımızda büyüyen doğal yemlerle besleniyor, çiftliğimizdeki laboratuvar koşullarında her şey denetleniyor ve veterinerlerimizin yönlendirmeleriyle ineklerimizin sağlığını kontrol ediyoruz” dedi.

Ciro hedefi 200 milyon TL

Çiftliklerinde, 6 bin 672 adet büyükbaş süt hayvanına sahip olduklarını aktaran Elbirlik, bu yılın ilk 6 ayında 13 bin ton çiğ süt satışı yaptıklarını aktardı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 55 milyon TL satış geliri elde ettiklerini kaydeden Elbirlik, “Söktaş’ın yüzde 84 oranında bağlı ortaklığıyla, bu yılın ilk altı aylık döneminde satış gelirlerimizin yüzde 35’ini oluşturduğu Efeler Çiftliği’nde orta vadede hedefimiz ciroyu 200 milyon TL’nin üzerine çıkarmak. Ancak hammadde fiyatlarının ve döviz kurlarının artması, süt üretimi ve satışını olumsuz etkiliyor” diye konuştu. Sürdürülebilirlik konusuna hassasiyetle yaklaştıklarına vurgu yapan Elbirlik, en büyük hedeflerinin tamamen kendi kendine yeten, kendi suyunu ve enerjisini üreten bir çiftlik olmak olduğunu aktardı. Karbon ayak izlerini azaltmak için tüm atıklarını biyogaz tesisinde bertaraf ettiklerini belirten Elbirlik, “Böylece atıklarımızı hayvansal gübrenin toprağa en faydalı haline dönüştürmüş gübre elde ediyoruz. Bu gübreyi de yöre çiftçileriyle paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.